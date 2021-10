Un hombre ha estado caminando por más de 25 días desde Bogotá hasta Barranquilla para conocer a Andrea Valdiri. Foto: Capturas, Instagram

Chamel Ali, originario de Valledupar, lleva más de 25 días caminando desde Bogotá hasta Barranquilla con el fin de conocer a la influenciadora Andrea Valdiri. La mujer, que cuenta con más de 6 millones de seguidores, es su ídolo y, junto a otros fanáticos, decidieron emprender la llamada “Travesía Valdiri”.

Sin embargo, después de un tiempo caminando, Ali se quedó solo y salió de Bogotá por medio de la autopista norte sin ayuda de ningún vehículo. En el camino y con una camiseta de la influenciadora, empuja un carro con volantes que reparte en los municipios para evidenciar los atributos de la barranquillera a quienes no la conocen. En el papel, también adjunta las redes sociales para que las personas la sigan.

A pesar del descabellado gesto, el valduparense está orgulloso de su esfuerzo desde el primer día. El 5 de septiembre, en el inicio de su caminata, el hombre compartió un video en el que explica los motivos de la travesía.

“Hace cuatro meses iniciamos con el proyecto de ‘Travesía Valdiri’. Éramos cinco personas y un perro. Hasta el perro me abandonó. Este proyecto consiste en irme caminando, con este carrito, repartiendo volantes y pegando afiches. Andrea no sabe que este loco va para allá, por eso les pido que la etiqueten mucho para que se de cuenta de este proyecto que muchos tachan como locura. Primero que todo, le doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí, gracias a Andrea por transmitirme esa hermosa vibra y motivarme a conseguir mis sueños”, aseguró el hombre, en medio de una carretera de Colombia.

Desde el momento que salió de la capital del país, el hombre ha tenido que cruzar múltiples municipios en medio de temperaturas heladas y extremadamente calientes. Sin embargo, después de varios kilómetros caminando, la mujer se dio cuenta de la caminata y le envió su apoyo.

“Ayúdenlo por favor, tengo tantos sentimientos encontrados. No puedo creer que haga eso por mí”, dijo la influenciadora, mientras el sujeto se encontraba cruzando el departamento del Cesar.

Capturas de Chamel Ali

“Este hombre ha caminado durante semanas desde Bogotá hacia Barranquilla para conocerme. No lo puedo creer. No sé si llorar o sonreír”, comentó en otra historia del fanático, asegurándole que lo espera en la ciudad atlanticense.

En otro video, en medio del Cesar, el hombre manifestó su felicidad por la respuesta de la influenciadora. Durante la caminata, aseguró que la soledad fue difícil y que lloraba mientras se movilizaba por las carreteras de Colombia.

“Ve por tus sueños Todo el mundo me decía que estaba loco, que qué estaba haciendo, que me devuelva, que vaya a trabajar o a hacer lo que estaba haciendo antes. Pero no, no quería porque no me hacía feliz. Quería seguir hasta que se dieron las cosas, Dios es grande y poderoso y que no importa lo que te diga la gente”, dijo el hombre, mientras se encontraba en un hotel.

En el momento, el hombre se encuentra en el corregimiento La Floresta del municipio de Pailitas (Cesar). Aún le quedan más de 350 kilómetros antes de llegar a Barranquilla, pero lo que sí sabe por seguro es que Valdiri lo espera y podrá cumplir su sueño de conocer a la famosa influenciadora y empresaria.

