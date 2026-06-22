Quién es Abelardo de la Espriella, el ‘outsider’ que vivió entre la justicia y los lujos, y se convirtió en el nuevo presidente de Colombia

El abogado y empresario se convirtió en el presidente número 43 de la era republicana de Colombia - crédito Infobae Colombia

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se convertirá en el 43° presidente de la República de Colombia, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, derrotando al oficialista Iván Cepeda.

De acuerdo con el preconteo registrado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo 12.914.381 votos, equivalentes al 49,66%, frente a 12.663.687 sufragios de Iván Cepeda, que alcanzó el 48,69%, respectivamente.

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El nuevo mandatario electo, de 47 años, llega al poder después de presentarse como un outsider sin experiencia en cargos públicos y de insistir en que nunca vivió “de la teta del Estado”. Su candidatura se lanzó en julio de 2025 y un mes después inscribió su movimiento ante la Registraduría para recoger firmas.

De la Espriella desistió de participar en unas consultas interpartidistas del 8 de marzo, tras haber presentado más de cinco millones de rúbricas, aunque posteriormente le fueron invalidadas más de tres millones por irregularidades.

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El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo De La Espriella, celebra frente a sus seguidores tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll

Primeros años del presidente electo

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978 y criado en Montería (norte de Colombia), Abelardo Gabriel de la Espriella Otero es hijo del exmagistrado y notario Abelardo de la Espriella Juris y de María Eugenia Otero Aldana, y el tercero de cuatro hermanos.

Su padre, en declaraciones a Semana, manifestó que el nacimiento de su hijo tuvo grandes dificultades, tanto así que estuvo en riesgo de no llegar al mundo.

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“Fuimos a recibir una finca en La Mojana sucreña a finales de diciembre de 1977. Nos embarcamos en una lancha. María Eugenia, su mamá, estaba embarazada, tenía unos cuatro meses y la lancha se hundió. Ella iba sentada en un mecedor pequeño y quedó aprisionada, y yo hundido tratando de sacarla hasta que pude hacerlo. Me la quitaron de los brazos unos lancheros que nos auxiliaron. Me sacaron sin conocimiento y me revivieron en la playa”, indicó De la Espriella Juris al medio citado.

El padre del nuevo presidente de Colombia afirmó que su hijo casi no nace tras un accidente en lancha ocurrido en La Mojana sucreña en 1977 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Así mismo, señaló que el nombre compuesto de su hijo iba a ser distinto al registrado oficialmente y que iba a generar recordación por dicho episodio. “Yo le iba a poner a Abelardo Sinuhe, un personaje del escritor Mika Waltari, que narraba la historia de un hombre salvado de las aguas (...) Pero le pusimos Abelardo, como su papá, y como su abuelo”, comentó.

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Estudió en el colegio de La Salle en Montería donde, según su padre, comenzó a demostrar sus cualidades como futuro dirigente político. Incluso, manifestó que, desde su infancia, creció escuchando discursos del fallecido líder político Luis Carlos Galán y después los declamaba ante sus amigos.

“Cuando Abelardo tenía 7 años, yo tenía un Suzuki SJ410, en el que cabíamos todos los galanistas. Grabé un casete con los discursos de Galán, y Abelardo se los aprendió y se los recitaba a mis amigos viejos, que lo aplaudían”, indicó.

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También recordó que en su adolescencia condujo un programa en el canal regional Telecaribe, tuvo otro en la emisora Voz de Montería y editó en la revista Inquietudes juveniles. Para su padre, esas actividades anticipaban la carrera pública que terminaría llevándolo a la Presidencia.

Sobre la vida privada del nuevo jefe de Estado, afirmó que es “muy católico” y que una etapa de ateísmo que hizo pública años atrás fue, a su juicio, “cosa de juventud”. Sostuvo que después atravesó un proceso de conversión y que hoy cree en Dios y es practicante.

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Antes de ganar la Presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella construyó su imagen pública como abogado penalista, empresario y figura de redes sociales - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Inicios como abogado y otras facetas

Tras su años escolares, Abelardo de la Espriella pasó a la Universidad Sergio Arboleda donde se graduó como abogado en el año 2000. En ese sentido, sería el segundo egresado de esa institución que alcanza el cargo más alto de Colombia; el primero fue Iván Duque entre 2018 y 2022.

También cursó una maestría en Derecho en esa institución, una especialización en ciencias penales y criminológicas en la Universidad Externado y otra en derecho administrativo en la Universidad del Rosario.

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Antes de entrar de lleno en política, construyó notoriedad como abogado penalista y empresario. Fundó en 2002 la firma De la Espriella Lawyers, en 2021 lanzó la línea de ropa de lujo De la Espriella Style y en 2022 creó Dominio De La Espriella, con una línea de vinos y ron, según datos recopilados por La República.

Su trayectoria jurídica estuvo marcada por la defensa de clientes de alta exposición pública. Representó a David Murcia Guzmán en el caso de la pirámide DMG, defendió a miembros del clan Nule, a jefes paramilitares y a políticos salpicados por corrupción como Jorge Pretelt.

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A través de su firma, también fue apoderado de Salvatore Mancuso, del empresario Álex Saab, del exembajador Jorge Visbal y de figuras criminales conocidas por alias como Macaco, “el Mono Abello”, “Papá Pitufo”, “Boliche” y “el Tuso Sierra”, de acuerdo con información revelada por El Colombiano.

FOTO DE ARCHIVO. El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo De La Espriella habla en una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 11 de febrero, 2026. REUTERS/Luisa González

En 2004 creó la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que defendía el acuerdo de Ralito entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y los paramilitares para su desmovilización.

Fuera de los tribunales, también explotó una faceta artística y mediática. Grabó dos discos, De Mi Alma Italiana en 2021 y Navegante en 2022, participó en dos series y una película, publicó cinco libros y fue columnista en varios medios, según el medio internacional RTVE.

La exposición pública se convirtió en una herramienta política. En julio de 2025 tenía 1,9 millones de seguidores en Instagram, 1,4 millones en TikTok, 1,2 millones en Facebook y 263.980 en X, de acuerdo con la publicación colombiana.

Actualmente, cuenta con 2,1 millones de seguidores en Instagram, los mismos usuarios en TikTok y Facebook y más de 290.000 en X, respectivamente.

Abelardo de la Espriella es esposo de Ana Lucía Pineda y padre de cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

El candidato a la Presidencia de Colombia ultraderechista Abelardo de la Espriella (c) posa con su familia a su llegada a votar este domingo, en la segunda vuelta que elegirá quien gobernará al país en el periodo 2026-2030, en Barranquilla (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La ‘Patria Milagro’ de Abelardo de la Espriella

El nuevo mandatario construyó su victoria sobre la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, con un discurso anticomunista, el rechazo a una Asamblea Constituyente y una agenda de intervención institucional inmediata.

La campaña del abogado cordobés fue leída por expertos en marketing político, citados por El Tiempo, como una fórmula similar a la de movimientos de ultraderecha que ganaron espacio en Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Su lema, “Firme por la patria”, quedó asociado al saludo militar, al uso de la camiseta de la Selección Colombia y a una red de miles de grupos de WhatsApp con la que sumó apoyos y construyó comunidad.

Su fórmula vicepresidencial fue José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, cuya presencia reforzó el perfil de ortodoxia fiscal de la candidatura. En campaña, esa combinación le permitió presentarse como empresario exitoso capaz de administrar el Estado como una empresa.

También llegó con una plataforma de seguridad de “mano dura”, la promesa de eliminar “9 o 10” de los 19 ministerios y la propuesta de fumigar más de 330.000 hectáreas de coca y bombardear campamentos del “narcoterrorismo”.

Su propuesta económica combina una rebaja de la carga tributaria a las empresas, desregulación y una reducción del tamaño del Estado. Según su plan de gobierno, se proyecta un crecimiento anual del 7% impulsado por un ajuste fiscal de 70 billones de pesos y por una poda de una cuarta parte del aparato estatal.

El plan incluye además una regla de desregulación: eliminar dos normas por cada nueva disposición creada, siendo una apuesta como un enfoque promercado, de bajo intervencionismo estatal y orientado a estimular la inversión extranjera.

Colombia's right-wing presidential candidate Abelardo De La Espriella gestures, as he addresses supporters after the preliminary runoff results against leftist candidate Ivan Cepeda, in Barranquilla, Colombia, June 21, 2026. REUTERS/Jair Coll

En seguridad propuso una ofensiva militar para recuperar el control territorial en 90 días, reforzar la fuerza pública con drones e inteligencia artificial, retomar la fumigación de cultivos ilícitos y construir diez megaprisiones.

En salud planteó un plan de choque de diez billones de pesos para sanear deudas del sistema, asegurar tratamientos para pacientes con cáncer y enfermedades huérfanas y llevar medicamentos a domicilio a quienes no puedan desplazarse. Para los jóvenes planteó una plataforma de universidad virtual gratuita y créditos del Icetex al 2% con diez años de plazo.

El programa también incluyó ideas como convertir a Colombia en un centro regional de la industria de videojuegos y legalizar el porte de armas.