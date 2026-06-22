Amaranta Hank convocó a abogados para respaldar el escrutinio en Corferias, Bogotá: “Compra de votos en muchas ciudades del país”

Amaranta Hank enfrentó el escrutinio electoral con llamado a la vigilancia y denunció presuntas irregularidades - crédito @aleomanao/X

Alejandra Omaña, también conocida como Amaranta Hank —exactriz de cine para adultos y senadora electa por el Pacto Histórico—, se pronunció sobre los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial, en la que el candidato de la derecha Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría.

De la Espriella obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), por encima del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que logró 12.708.712 sufragios (48,70%).

Desde el Royal Center, en Bogotá, la congresista electa destacó que la diferencia actual refleja una competencia muy disputada frente a la supuesta maquinaria política del principal rival, Abelardo de la Espriella.

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Según señaló Hank, el margen observado en este primer conteo resulta inferior al recuperado en las legislativas de marzo, cuando “se lograron recuperar 600 mil votos”.

En sus palabras, “la diferencia es solo de 248 mil votos”, lo que mantiene a su equipo en alerta respecto a eventuales cambios durante el proceso de escrutinio. La senadora electa insistió en que “mañana (22 de junio) empiezan los escrutinios en Corferias a las 8 a. m.”, escenario donde esperan un recuento detallado de los sufragios.

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Amaranta Hank advirtió sobre presuntas irregularidades y pidió apoyo jurídico tras los resultados preliminares - crédito @aleomanao/X

El ambiente en la sede del Pacto Histórico estuvo marcado por la expectativa y la tensión. Hank hizo un llamado público: “Incluso hacemos un llamado a los abogados que quieran apoyarnos en ese escrutinio porque necesitamos fortalecernos”.

Según la exactriz de cine para adultos, los equipos jurídicos de ambas campañas se preparan para una revisión exhaustiva de los votos, en medio de denuncias sobre “compra de votos en muchas ciudades del país”, situación que ha generado inquietud en redes sociales.

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El discurso de Hank se enfocó en la transparencia del proceso, subrayando que “esta fuerza, que se jugó por la vida, hizo una campaña honesta y se ve hoy en esos resultados”.

Criticó la supuesta utilización de recursos y prácticas irregulares por parte de sectores adversarios, mencionando directamente “la cantidad de denuncias que hoy están circulando sobre compra de votos” y “las irregularidades en el E-14”. A pesar de las acusaciones, la senadora subrayó la legitimidad de su candidatura y la capacidad de movilización del Pacto Histórico.

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Amaranta Hank se pronunció desde el Royal Center tras resultados electorales en segunda vuelta presidencial - crédito @amaranta.hankx/Isntagram

Sectores afines a la izquierda han solicitado la presencia de veedores y autoridades para garantizar la legalidad del conteo. De acuerdo con la propia Hank, “vamos a hacer ese escrutinio como corresponde y por supuesto que sabemos que esta fuerza hizo una campaña honesta”.

El proceso de escrutinio, que comenzará en Corferias, será determinante para definir el desenlace de una elección que, según la exactriz y actual dirigente política, “logró tener una competencia muy muy muy reñida”.

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Lalis pidió a la ciudadanía seguir denunciando todas las presuntas irregularidades de la jornada electoral

Laura Daniela Beltrán Palomares conocida como Lalis, representante electa por el Pacto Histórico, también instó a la ciudadanía a mantener la esperanza y la participación activa en el proceso de escrutinio de votos en Bogotá.

En un mensaje difundido desde Corferias, la dirigente subrayó que “tenemos presidente hasta cuando se acaben los escrutinios”, haciendo referencia a la importancia de la vigilancia ciudadana en cada etapa del conteo electoral.

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Según la congresista, el recinto de Corferias ya cuenta con la presencia de los abogados y abogadas necesarios para supervisar el proceso durante la jornada actual. No obstante, insistió en la necesidad de fortalecer la vigilancia hoy 22 de junio, especialmente desde las 8 a. m., momento en el que se recibirán a más profesionales del derecho.

Lalis, representante electa por el Pacto Histórico, llama a la movilización de abogados para la vigilancia del escrutinio en Bogotá - crédito @smilelalis/X

“Entran normal, van a nuestro puesto que está el Pacto Histórico y les dan un poder”, precisó la representante, quien hizo énfasis en la labor colectiva con tranquilidad y calma.

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La convocatoria de Lalis también incluyó a los testigos electorales, quienes pueden colaborar descargando los formularios de los E-14 y enviándolos al correo oficial dispuesto para denuncias y reportes.

“Ese es el ejercicio que podemos hacer hasta ahorita”, afirmó. La también creadora de contenido reiteró el compromiso del movimiento con el respeto a los resultados, aunque destacó la existencia de herramientas democráticas para garantizar la transparencia.

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El llamado se extendió a abogados de distintas regiones del país, con mención especial a zonas donde aún falta cobertura, como Santander. “Por favor, háganlo”, solicitó la congresista, subrayando que la tarea permanece abierta hasta la conclusión del escrutinio.

Por último, expresó confianza en que la defensa de los votos se mantendrá firme. “A nosotros no nos amenaza nadie”, aseguró, e invitó a quienes apoyan al movimiento a mantener la calma y la esperanza durante el desarrollo del proceso.