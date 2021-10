Paloma Valencia, Óscar Iván Zuluaga y otros uribistas defendieron a J Balvin tras arremetida de Residente

J BALVIN Y RESIDENTE

Tras la polémica desatada entre Residente y J Balvin por la crítica de este a sus pocas nominaciones en los Latin Grammy de 2022, hasta algunos políticos saltaron a opinar y, en este caso, a defender al colombiano. Entre esos estuvieron tanto Paloma Valencia como Óscar Iván Zuluaga que defendieron el perro caliente que ahora representa a Balvin y resaltaron su carrera musical.

El precandidato del uribismo compartió una foto en su Instagram en la que aparece comiéndose un perro caliente y le agregó la frase “Colombian Hot Dog Power” en señal de defensa por la comparación que hizo Residente con los carritos vendedores de estos productos y los grandes restaurantes. “Puro Colombian Hot Dog 🌭 Power @jbalvin”, escribió Zuluaga. En los comentarios de esa publicación estuvo también el congresista del Centro Democrático, Juan David Vélez, quien etiquetó al interprete paisa.

Por su parte, Paloma Valencia, también precandidata, defendió férreamente al reggaetonero colombiano y lo calificó como un “artista extraordinario”, además, comparó su caso con Shakira.

“Somos millones de personas los que amamos la música de @JBALVIN Es un artista extraordinario. Nada más que agregar. Me hace recordar que alguna vez que dijeron que la música de Shakira era como una hamburguesa. Ella es una figura mundial...”, escribió Valencia compartiendo la foto que recientemente subió el colombiano.

Otro uribista que salió a defender a Balvin fue Miguel Polo Polo que incluso metió el discurso del comunismo señalando a Residente de apoyar esta ideología. “...como todo comunista eres un resentido. Puedes ganarte todos los grammys que quieras, pero te falta mucho para tener la relevancia y el impacto artístico de @JBALVIN. Balvin vive de su arte y tu de lo que te dan las dictaduras socialistas derramadoras de sangre”, aseveró el influenciador.

Y la polémica nació desde que Residente publicó un duro video en su cuenta de Instagram contra el colombiano y lo cuestionó por querer “boicotear” los premios que este año le rendirá un homenaje a Rubén Blades.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló Residente.

Le parece que no es correcto decirle a reguetoneros como Myke Towers, que recibió por primera vez tres nominaciones a los Latin Grammy 2021, que no asista, “porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados”.

El rapero le recuerda a J Balvin que además este año Rubén Blades será nombrado la persona del año. “Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, señaló el artista puertorriqueño.

Pero fue más allá y le dijo al colombiano que el año pasado cuando estuvo nominado en varios premios ahí sí no pidió boicotear la ceremonia. “Tenías hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las trece nominaciones te ganaste una solo y ahora vuelve el boicot y no sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada quince segundos”.

“Tienes que entender José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”: Residente a J Balvin.

