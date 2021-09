Exnovia de J Balvin, sale en su defensa y ataca a Residente: “Incita al odio y denigra demasiado”

La Mona Osorio

María Osorio, reconocida popularmente como ‘La mona Osorio’, salió en defensa de su mejor amigo y exnovio, J Balvin, en medio de la polémica que se desató, en las últimas horas, luego de que René, reconocido en la industria musical como Residente, arremetiera en su contra por las declaraciones del cantante de reguetón colombiano sobre las nominaciones a los premios de la música Latin Grammy. Según ella, René estaría necesitando de mucha visibilidad, por lo que habría aprovechado el comentario de Balvin para convertirse en tendencia.

“Sí, mi opinión puede estar sesgada para muchos, pero les doy un contexto: René sigue el trabajo de J Balvin, se siguen, y ha dicho que lo admira, entonces (...) Convertir un tweet de una opinión personal de pocos caracteres en aprovecharse y armar una gran polémica con un video de varios minutos, en el que se manda mucha mala vibra, se incita al odio, y denigrando demasiado el trabajo del otro, en vez de mandar un DM (mensaje directo) (...) No sé si decir que es un genio laboral por aprovechar el momento y hacerse visible que, por cierto, lo necesita mucho (...) o es la persona más maquiavélica del mundo”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

Seguido a la primera historia que hizo pública sobre el tema, ‘La Mona’, como le dice Balvin a la también influenciadora, y a su primer gran amor, tomó una captura de pantalla del perfil de Instagram de René, en donde se ve que el músico puertorriqueño borró el polémico video. “Video eliminado. El hecho habla por sí solo”, manifestó.

En la mañana de este 30 de septiembre, María retomó el tema y, haciendo referencia a las palabras de Residente, y aseguró que el controversial tema había hecho que el mundo hablara de los Hot Dogs (perros calientes) y de Colombia por temas diferentes al narcotráfico. “Dios bendiga los hot dogs, pusieron al resto del mundo a hablar de Colombia sin mencionar el narcotráfico, y nos puso a bailar”, redactó.

Mona Osorio habla de la polémica de J Balvin

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó Balvin en su cuenta de Twitter, mensaje que desató la indignación en Residente que, sin dudarlo, hizo público aquel video que, para el momento, ya no existe en su canal, pero fue rescatado por diferentes portales de internet.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, dijo el intérprete de ‘Latinoamérica’ que, además, comparó la discografía del colombiano con un ‘carrito de hot dogs’.

“Tienes que entender José: es como si un carrito de hot dogs se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, complementó Residente antes de, a su vez, manifestar la molestia con J Balvin por las intenciones del colombiano de querer ‘boicotear’ el evento en el que no solo se premiará a lo mejor de la música latinoamericana, sino en donde, también, se le hará un homenaje a Rubén Blades.

“Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, dijo el músico.





