Donald Trump saludó triunfo de Abelardo de la Espriella, que se convertirá en el nuevo presidente de Colombia: “Fue un gran honor para mí apoyarlo”

Abelardo de la Espriella recibió un irrestricto apoyo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump - crédito Charlie Cordero - Amr Alfiky/REUTERS

Con un mensaje en Truth Social, la plataforma digital en la que hace sus distintos pronunciamientos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saludó en la tarde del lunes 22 de junio al nuevo mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, que se impuso en la segunda vuelta presidencial ante el senador oficialista Iván Cepeda. Y reiteró su intención de consolidar una relación bilateral sólida entre Colombia y Estados Unidos.

Trump, que en estas misma red fue explícito en el respaldo de su administración a la candidatura de De La Espriella, pese a los fuertes reclamos del gobernante saliente, Gustavo Petro, sacó pecho por su apoyo al jurista: que con solo una diferencia de 0,96% en las urnas se impuso ante el aspirante de Gobierno, Cepeda. Con ello, avizoró una relación de éxito entre ambas naciones, que por meses estuvieron en vilo durante la presente administración.

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Con un mensaje en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial colombiana - crédito suministrado a Infobae

“Felicitaciones a ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Fue un gran honor para mí apoyarlo, y espero trabajar juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y los Estados Unidos de América, lo cual traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", fue el saludo que publicó el jefe de Estado norteamericano, luego de la llamada en la que sostuvieron un diálogo a horas de su elección.

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