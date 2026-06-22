Así se impacta la rentabilidad de los CDT en Colombia ante la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales

Los CDT son instrumentos de ahorro clave.Se pueden abrir desde aplicaciones móviles - crédito Luisa González/Reuters

Junio de 2026 reúne tres factores que influyen en las decisiones de ahorro: la prima de mitad de año, la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo y unas tasas de renta fija que siguen en niveles altos. En ese escenario, el mercado financiero muestra estabilidad y las expectativas se mueven más por la reducción de la incertidumbre electoral que por un cambio político directo.

Así las cosas, las tasas de los certificados de depósito a término (CDT) en Colombia no deberían cambiar de forma brusca ante la elección de Abelardo de la Espriella, porque dependen, sobre todo, de la inflación y de las decisiones del Banco de la República. Con una tasa de intervención de 11,25%, una inflación de mayo de 5,68% y reuniones previstas para el 30 de junio y el 31 de julio, el escenario apunta a estabilidad o a ajustes leves en junio y julio de 2026.

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La segunda vuelta presidencial dejó una votación de estrecho margen y consolidó a De la Espriella como presidente electo. Ante el resultado, los mercados mantuvieron una tendencia de estabilidad que ya se perfilaba desde la primera vuelta.

Abelardo de la Espriella obtuvo cerca de 13 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales - crédito Juan Diego López

Dicha lectura incluye la moderación del dólar, la valorización de los títulos de deuda (TES) y el repunte de las acciones locales. El análisis confirma que ese comportamiento no responde a una persona en particular, sino a expectativas del mercado y al descenso gradual de la incertidumbre electoral.

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Uno de los focos de expectativa está en la relación entre el nuevo Gobierno y el Banco de la República. Después de tensiones públicas con el Gobierno saliente, el mercado anticipa un vínculo más alineado con la autonomía técnica del Emisor. Aun así, el panorama sigue abierto para los próximos meses. Inflación, crecimiento y decisiones del banco central aparecen como los determinantes reales del rumbo de las tasas y del costo del dinero.

Al respecto, el gerente general de MejorCDT, Omar Casas, resumió esa lectura en dos frases. La primera es que “la reacción del mercado refleja que el sistema financiero colombiano cuenta con una institucionalidad sólida y contrapesos fuertes que contienen los riesgos de corto plazo”. Y, la segunda, es que “esto da continuidad a la toma de decisiones y mantiene la confianza de los inversionistas”.

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Qué puede pasar con las tasas de los CDT en junio y julio

Algunos analistas sostienen que la llegada del nuevo gobierno podría elevar la confianza para la inversión y reforzar la estabilidad fiscal. Si ese escenario toma forma, la economía podría avanzar hacia una moderación gradual de la inflación en el mediano plazo y abrir espacio para bajas progresivas en las tasas de interés.

La tasa de interés del Banco de la República tuvo un aumento de 200 puntos básicos en 2026 - crédito John Vizcaíno/Reuters

La eventual caída, de todos modos, no se proyecta como un movimiento inmediato. El análisis insiste en que las tasas de los CDT no dependen de decisiones políticas directas, sino del pulso de los precios y de las resoluciones del Banco de la República.

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Casas planteó que postergar la decisión de invertir también tiene un costo. “Esperar a que se posesione el nuevo gobierno tiene un costo financiero real, ya que el dinero quieto pierde poder adquisitivo frente a la inflación”, señaló.

Remarcó el experto que hoy existen referencias de rentabilidad que pueden fijarse antes de una eventual corrección del mercado. Esa idea aparece ligada a tasas fijas del 13% y a la posibilidad de proteger el ahorro frente a un entorno en el que la inflación aún erosiona valor.

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Ante esto, la renta fija gana terreno como refugio frente a la volatilidad de la renta variable. El análisis plantea aprovechar las tasas elevadas que todavía ofrece el mercado, en lugar de intentar anticipar cada giro del panorama económico.

La prima de junio y el riesgo de dejar pasar las tasas altas

La temporada de prima de junio altera las decisiones financieras de millones de hogares en Colombia. Ese ingreso extra puede ir al consumo inmediato, al ahorro o a la inversión, pero con frecuencia termina en gastos de corto plazo. El Índice de Arrepentimiento Financiero (IAF) precisa que:

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79% de los ciudadanos lamenta el uso de ingresos extra como la prima.

88% afirma que ese dinero se desvanece en pequeños gastos o antojos.

Son más de 10 millones de colombianos los que reciben el pago de la prima a mitad de año - crédito Colprensa

Junio añade más presión sobre el bolsillo por los puentes festivos, las vacaciones y las campañas comerciales. Ese entorno complica el objetivo de guardar una parte del ingreso y desvía recursos que podían destinarse a inversión. La lectura que acompaña esos datos apunta a la rapidez con que el dinero se dispersa. El comportamiento impulsivo con la prima acaba, según el texto, en más arrepentimiento que excepción.

Frente a esto, la gerente de Comunicaciones de MejorCDT, María Elisa Ponce de León, puso el foco en esa disyuntiva cotidiana. “La prima puede durar un fin de semana o convertirse en tranquilidad financiera para el resto del año. Muchas personas planean cómo gastar el dinero, pero no cómo proteger una parte antes de empezar a consumirlo”, añadió.

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Separar una porción del dinero antes de gastar apunta a evitar tensiones en los meses siguientes. También busca convertir un ingreso extraordinario en una herramienta de estabilidad para el resto del año.

Debido a esto, el mercado actual de CDT se presenta como un escenario poco habitual para ahorradores que buscan rentabilidad con bajo riesgo. La sugerencia es evaluar con calma los plazos, comparar la tasa efectiva anual entre entidades y diversificar montos para aumentar rentabilidad y reducir riesgo.

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Casas insistió en que la espera de condiciones “ideales” suele jugar en contra del inversionista. “Muchos colombianos creen que invertir depende de esperar el momento perfecto, cuando en realidad siempre hay oportunidades”. Insistió en que la verdadera pregunta no es si invertir o no, sino en qué hacerlo según el contexto económico. Y hoy, los CDT siguen siendo una de las alternativas más atractivas para quienes buscan rentabilidad con bajo riesgo”.

El dinero de los CDT siempre está protegido de la volatilidad de los mercados - crédito Infobae Colombia

Los CDT más rentables para invertir en junio de 2026

El mercado financiero colombiano ofrece tasas efectivas anuales para CDT que el texto ubica entre las más atractivas de la última década. Cada producto responde a necesidades de liquidez y a metas de plazo distintas, de modo que la elección no pasa solo por buscar el porcentaje más alto.

Comparar entidades y vencimientos permite ajustar mejor el ahorro al uso que tendrá ese dinero. Esa combinación puede elevar la ganancia esperada y reducir el riesgo de inmovilizar recursos que luego hagan falta.

Los CDT más rentables para invertir en Colombia en 2026

A continuación, una lista de las opciones de CDT más rentables en Colombia para junio de 2026, ordenadas por plazo y tasa efectiva anual, según el monitoreo de MejorCDT:

CDT más rentables a 24 meses

Credifamilia: 12,7% tasa efectiva anual (E. A.)

Ban100: 12,5% E. A.

Bancamía: 12,25% E. A.

CDT más rentables a 18 meses

Koa: 13% E. A.

Credifamilia: 12,65% E. A.

Ban100: 12,5% E. A.

CDT más rentables a 12 meses

Koa: 13,3% E. A.

Credifamilia: 12,6% E. A.

Ban100: 12,4% E. A.

CDT más rentables a 6 meses

Koa: 12,6% E. A.

Credifamilia: 11,55% E. A.

Ban100: 11,5% E. A.

CDT más rentables a 3 meses

Koa: 11,20% E. A.

Bancamía: 10,25% E. A.

Iris: 10,15% E. A.

Con ese menú de tasas y plazos, la oportunidad actual para los ahorradores está en fijar rendimientos altos antes de que una eventual baja de la inflación y de los tipos reduzca ese margen. El atractivo de estos instrumentos pasa por convertir el ingreso disponible de hoy en una reserva con retorno definido y menor exposición al vaivén del mercado.