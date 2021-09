Las palabras con las que Frank Castañeda motivó a sus compañeros del Sheriff Tiraspol para vencer al Real Madrid

Frank Castañeda disputando la esférica con Nacho, lateral del Real Madrid. REUTERS/Juan Medina

Lo impensable pasó. Sheriff Tiraspol, un equipo con solo 24 años de fundación, que por primera vez clasificó a la fase de grupos de la Champions League, le ganó al Real Madrid. Lo hizo en el mítico estadio Santiago Bernabéu pese a ser considerado la doncella del Grupo D, que también integran el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk.

El resultado, por sorprendente que fue, no es gratuito: en los dos últimos partidos de la liga moldava, el equipo del Estado de Transnistria anotó 11 goles pero no recibió ninguno. Por Champions, en las fases de clasificación no perdió ningún compromiso y en los cuatro últimos juegos mantuvo el arco en cero, hasta este 28 de septiembre.

La victoria, además de ser el producto de un rendimiento constante las últimas jornadas, también se debe a la mentalidad con que han asumido los jugadores cada partido. Así lo manifestó el colombiano, Frank Castañeda, quien además de portar el dorsal ‘10′, luce la cintilla de capitán en el club.

“Veníamos muy mentalizados que podíamos ganar, hablaba con mis compañeros, yo como capitán dándoles motivación, diciéndoles que soñáramos porque esto es el fútbol. Real Madrid es un equipo histórico, pero dentro la cancha somos once contra once y veníamos a buscar la victoria y eso fue lo que nos llevamos”, sostuvo Castañeda después del triunfo.

Más allá de lo que representó ganarle al más veces campeón del torneo, que sin duda fue toda una hazaña, el objetivo del Sheriff es avanzar a la fase de octavos de final, aunque paso a paso.

“Ahora queda terminar esta torneo de la mejor forma, seguir avanzando, seguir soñando, seguir creciendo como jugadores y como equipo. Sabemos que somos el equipo nuevo en la competición, pero queremos demostrar que tenemos cosas grandes por hacer en esta Champions League”, explicó Castañeda al ser preguntado por lo que sigue tras sus dos primeros triunfos en el Grupo D.

Que el Sheriff haya ganado se debe, en buena medida, gracias a la actuación de ensueño de Giorgos Athanasiadis. El guardameta griego le atajó de todo a Karim Benzema, Eden Hazard y Vinícius Junior, que de inicio a fin del partido buscaron romper la red, aunque los resultados no fueron los deseados.

El conjunto que se desempeña en la liga moldava disputó cuatro veces la fase de grupos de la Europa League (2010, 2011, 2014 y 2018), por eso en Champions, ganar en sus dos primeros partidos de la fase de grupos resulta ya histórico.

Las palabras de Carlo Ancelotti

Acerca de la derrota en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid no jugaba hace 380 días, se pronunció el DT Carlo Ancelotti, que abandonó al Everton para dirigir al club español esta temporada.

“Más que preocupados estamos tristes. Jugamos con intensidad, compromiso... Perdimos por los pequeños detalles. El equipo lo ha jugado bien. Pudimos ser más finos en los últimos metros, pero es difícil de explicar”.

Conforme con el italiano, el partido se perdió porque “fallaron los pequeños detalles”: sus dirigidos siempre fueron al ataque pero no concretaron y en defensa, las dos desatenciones conllevaron a los goles recibidos. Incluso, al equipo visitante el VAR le anuló un tanto más.

“Ha defendido bien y ha sabido jugar con los pequeños detalles”, concluyó Carletto sobre el compromiso de este martes.

