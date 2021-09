Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, llamado ante la Procuraduría por contratación de jóvenes de la primera línea

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: cortesía Alcaldía de Cali.

Luego del escándalo que enfrentó el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina por contratar a 40 jóvenes de la denominada ‘primera línea’ para realizar labores de deconstrucción en la capital del Valle del Cauca, la Procuraduría General de la Nación anunció en la mañana de este miércoles 29 de agosto que le abrirá una indagación preliminar al mandatario.

Ospina, que se enfrentó a las críticas que varios concejales y ciudadanos caleños le hicieron por apoyar a varios de los responsables de bloqueos, desmanes y otros hechos delictivos durante el paro nacional en Cali, deberá responder ante el Ministerio Público bajo qué modalidad vinculará laboralmente a los implicados.

En el estudio que analizará el ente dirigido por la procuradora Margarita Cabello se investigarán las posibles irregularidades en las que el burgomaestre incurrió al entablar nexos entre la Alcaldía local y los manifestantes en mención.

En ese sentido, la Procuraduría adelantará pesquisas y pruebas que determinen si hay legalidad en los contratos laborales celebrados entre ambas partes; por esa razón le exigieron a la administración local cotejar “certificación en la que conste las razones de hecho y de derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la administración miembros de la primera línea a la alcaldía”, reza el auto de la institución, donde se solicitan, además, “estudios de necesidad y conveniencia si los hubiere”.

Valga recordar que el alcalde Ospina salió a defender la iniciativa hace algunos días donde aseguró que todos los jóvenes, indistintamente de su clase en la sociedad, deben tener oportunidades.

“Si a los jóvenes tenemos que ayudarlos sin importar que hayan estado en ‘Primera Línea’, que bueno que participen en la reparación de lo que desafortunadamente se dañó durante el paro nacional, que apoyen en el arreglo de los semáforos, de las estaciones del MIO y la reconstrucción de la ciudad”, expresó el mandatario al momento de la contratación.

Asimismo, agregó que “se contrataron a muchos jóvenes para mitigar las necesidades de desempleo que hoy tenemos, no solamente en tareas de mejoramiento de la red semafórica también vinculados a tareas de huertas urbanas para ingresar al camino de reconciliación y reconstrucción de ciudad”, explicó el mandatario.

Respecto al trabajo que desempeñarán estos jóvenes, Ospina señaló que la contratación será para personas entre los 18 y 28 años de edad, la cual hace parte de un proceso de incorporación de 10.000 personas entre estas edades a procesos de capacitación, empleo y seguridad alimentaria.

Uno de los que no se mostró cómodo con la decisión que tomó el alcalde, fue el concejal Roberto Ortiz, quien indicó que “la propuesta del alcalde de vincular jóvenes de la primera línea es algo que él ha pactado con ellos y que no nos ha dicho a todos los ciudadanos caleños, en Cali hay 130 mil jóvenes que necesitan empleo no han destruido nada y el alcalde debe pensar en ellos”.

Ospina dice que si estos jóvenes hace parte de la ‘Primera línea’, es aún mejor el impacto de la iniciativa, pues lo ideal es que participen reparando lo que desafortunadamente se dañó durante el paro. “Creo que la sociedad tiene que ser más tranquila, más flexible y aceptar que jóvenes pueden participar del arreglo de los semáforos, de las estaciones del MÍO, de la reconstrucción de la ciudad”, añadió Ospina en los micrófonos del diario regional El País.

De igual manera, manifestó al mismo medio que desde su alcaldía desean que los jóvenes puedan ir a la universidad, que se eduquen y tenga un sustento o trabajo a futuro, también a los más jóvenes que terminen su bachillerato.

“Tenemos otros jóvenes que van a programas de empleo y otros que participan de la seguridad alimentaria con huertas urbanas o proyectos de comedores comunitarios. La sociedad no debe molestarse porque la Alcaldía de Cali oriente recursos en esa perspectiva. Por el contrario, debe estar orgullosa de que encontremos soluciones sociales a problemas sociales”, afirmó el alcalde.

