Escándalo en Cali por decisión del alcalde de contratar jóvenes de la ‘Primera Línea’.

El mandatario de los caleños causó controversia entre los ciudadanos, luego de confirmar que se realizará la contratación de 40 jóvenes, que al parecer, pertenecerían a la autodenominada ‘Primera Línea’, la cual protagonizó el paro nacional que Colombia vivió el pasado 28 de abril y permaneció por casi 3 meses.

Según lo manifestado por el alcalde, estos jóvenes harán parte del personal que trabajará en el mejoramiento de la red de semaforización de la capital vallecaucana, asimismo, la demarcación vial, que previamente fue anunciada por el secretario de Movilidad, William Vallejo.

“A los jóvenes hay que ayudarles, no importa si sean de primera línea o no estén vinculados a ningún proceso. Los problemas de los jóvenes se resuelven con estudio, con trabajo, con formación y a nadie le debe molestar que empleemos a jóvenes”, dijo el alcalde.

Asimismo, agregó que “se contrataron a muchos jóvenes para mitigar las necesidades de desempleo que hoy tenemos, no solamente en tareas de mejoramiento de la red semafórica también vinculados a tareas de huertas urbanas para ingresar al camino de reconciliación y reconstrucción de ciudad”, explicó el mandatario.

Respecto al trabajo que desempeñarán estos jóvenes, Ospina señaló que la contratación será para personas entre los 18 y 28 años de edad, la cual hace parte de un proceso de incorporación de 10.000 personas entre estas edades a procesos de capacitación, empleo y seguridad alimentaria.

Uno de los que no se mostró cómodo con la decisión que tomó el alcalde, fue el concejal Roberto Ortiz, quien indicó que “la propuesta del alcalde de vincular jóvenes de la primera línea es algo que él ha pactado con ellos y que no nos ha dicho a todos los ciudadanos caleños, en Cali hay 130 mil jóvenes que necesitan empleo no han destruido nada y el alcalde debe pensar en ellos”.

Según lo informado por el medio local, El País, Ospina señaló que si estos jóvenes hace parte de la ‘Primera línea‘, es aún mejor el impacto de la iniciativa, pues lo ideal es que participen reparando lo que desafortunadamente se dañó durante el paro. “Creo que la sociedad tiene que ser más tranquila, más flexible y aceptar que jóvenes pueden participar del arreglo de los semáforos, de las estaciones del MÍO, de la reconstrucción de la ciudad”, añadió Ospina.

Asimismo, manifestó al mismo medio que desde su alcaldía desean que los jóvenes puedan ir a la universidad, que se eduquen y tenga un sustento o trabajo a futuro, también a los más jóvenes que terminen su bachillerato.

“Tenemos otros jóvenes que van a programas de empleo y otros que participan de la seguridad alimentaria con huertas urbanas o proyectos de comedores comunitarios. La sociedad no debe molestarse porque la Alcaldía de Cali oriente recursos en esa perspectiva. Por el contrario, debe estar orgullosa de que encontremos soluciones sociales a problemas sociales”, afirmó el alcalde según lo informado por el rotativo caleño.

De acuerdo con Ospina, son tres mil empleos los que se crearán para quienes formaron parte de las protestas y otros de escasos recursos, el contrato sería por prestación de servicios y podrían devengar entre $1′500.000 y $3′500.000 de sueldo dependiendo de la formación académica.





