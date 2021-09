Carolina Cruz anunció que su hijo “está sano” y superó su enfermedad

Bastante se ha comentado en los últimos meses sobre el estado de salud de Salvador, el segundo hijo que dejó la relación entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, quien en horas recientes dio una nueva noticia al respecto que sorprendió gratamente a sus millones de seguidores.

Resulta que la tortícolis gestacional por la cual tanto padeció el menor es ahora cosa del pasado, pues las terapias y la persistencia de sus padres para brindarle toda la atención médica necesaria dejaron buenos frutos.

“Hoy, un mes después y con lágrimas en mis ojos de dicha y felicidad, puedo decir que me hijo está muy bien, está sano, está perfecto en el nombre de Dios”, expresó la presentadora de ‘Día a día’.

A pesar de la evidente felicidad, Carolina Cruz se mostró bastante conmovida por los niños que, a diferencia del pequeño Salvador, no corren con la misma suerte y sus enfermedades les ganan la batalla. Motivo por el cual reiteró que toda esta situación adversa con su hijo fue precedente para aportar un cambio a través de un proyecto que, se presume, será su propia fundación.

“Se me arruga el alma y el corazón al ver diariamente familias y niños que no corren con la misma suerte, hay tanto por cambiar en el sistema de salud de este país y vamos a empezar a poner un granito por eso. #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS tratará de ayudar en lo que más pueda a niños y familias que merecen una buena atención. Así debería ser para todos, sin importar estrato social la vida de todos es igual de valiosa, una no vale más que otra”, explicó.

Aunque la celebridad tulueña advierte que el camino no será fácil, desde ya invitó a sus millones de seguidores, empresas y diferentes marcas que quieran apoyar este sueño, para que se unan a la convocatoria que abrirá en próximos días.

Pero Carolina Cruz no solo está en búsqueda de recursos económicos sino también humanos, pues quienes tengan tiempo y conocimiento para aportar también serán bienvenidos.

“Muy pendientes porque empezaremos a abrir convocatorias para recibir la ayuda de todos, no solo económica que es muy importante, también de cosas necesarias para darles calidad de vida en estos procesos a los niños y sus familias, empresas, marcas que quieran ser parte de este sueño, también recibimos la donación de tiempo y conocimientos que hoy en día es esencial”, agregó.

Por último, la también modelo y presentadora agradeció a todos aquellos profesionales de la salud que la acompañaron en este tortuoso camino y ayudaron al menor de 7 meses a superar su enfermedad.

Captura de pantalla: Instagram

Es clave mencionar que Carolina Cruz respondió hace apenas unos días a todos aquellos que rumoran sobre las razones por las cuales el menor sufrió de tortícolis gestacional, pues se ha llegado a decir que es consecuencia, incluso, de haberlo tenido a los 42 años.

“Para aclarar algunas dudas, esto no tiene que ver ni con la edad y mucho menos con la fertilización in vitro, 1 de cada 4 niños sufre de tortícolis gestacional, así como 1 de cada 5 niños sufre de pujo. Es importante cuando vayamos a comentar o dar una opinión, saber de qué hablamos y evitar que la ignorancia sobre ciertos temas nos jueguen un mal rato”, agregó la también modelo y empresaria.

Cientos de fanáticos, familiares y amigos cercanos a la familia Palomeque Cruz no dudaron en reaccionar a la publicación, y aprovecharon para dejar su mensaje de apoyo. Mónica Rodríguez, Yaneth Waldman, Paula Andrea Betancourt, Peter Manjarres, Karol Márquez, ‘Tatán’ Mejía y Carolina Sepúlveda, algunos de estos.