¿Qué pasó con la herencia de Martín Elías? Las madres de sus hijos responden

El nombre del fallecido Martín Elías ha vuelto a ser tema de discusión entre el público colombiano, luego de que Caracol Televisión estrenara ‘El hijo del cacique’, una novela biográfica que busca relatar algunos detalles de su vida.

No obstante, la historia que muestra la producción no es exacta y, de acuerdo con las versiones entregadas por las personas más cercanas al artista vallenato, a falta de una autorización familiar se omitieron varios aspectos importantes. Motivo por el cual los más curiosos fanáticos del hijo de Diomedes Díaz han recurrido a quienes fueran sus parejas y así saber parte de esa verdad oculta.

En horas recientes, por ejemplo, se conoció qué ha pasado con su cuantiosa herencia que dejó el ‘Terremoto’, la cual ascendía a unos 1.600 millones de pesos y entre cuyos bienes estarían incluidos varios automóviles e inmuebles, así como las ganancias que se obtendrían de sus canciones hasta 80 años después de fallecido, pues recibía por parte de Sony Music un 13% de su música vendida en internet y un 12% por las ventas de sus discos en físico.

Fue Dayana Jaimes, viuda del músico, la primera en hablar al respecto por medio de una dinámica con sus seguidores de Instagram, quienes aprovecharon para preguntarle si Claudia Varón, madre de Martín Elías Jr., quería quedarse con todo.

“A parte de lo que pasó, que ustedes ya conocen, a mí me ha tocado vivir muchas cosas y procesos de los cuales nunca les he hablado porque no me siento preparada para hacerlo y, no sé, quizá más adelante lo haga”, comentó la madre de Paula Elena, la hija menor del cantautor sincelejano.