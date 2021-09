María Fernanda Cabal y Vanessa de la Torre terminaron ‘agarradas’ en plena entrevista: “Si quiere, váyase”

Así fue el agarrón entre Vanessa de la Torre y María Fernanda Cabal. Foto: captura de la transmisión de Caracol Radio

Este lunes 27 de septiembre, la senadora y precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue entrevistada por la periodista Vanessa de la Torre, de la emisora Caracol Radio, para ahondar sobre los detalles de la campaña y plan de gobierno con el que la congresista uribista desea llegar a la Casa de Nariño.

Lo que se esperaba fuera un espacio de preguntas y respuestas, desde el inicio se tornó tenso y, a tan solo 10 minutos de comenzar la tertulia, se generó un fuerte cruce de opiniones entre las dos. De hecho, desde el primer interrogante que de la Torre le hizo a Cabal, esta respondió, como ya es usual en ella, con su particular sarcasmo marcado por su acento vallecaucano.

“¿Eso de su precandidatura es real?”, preguntó la periodista, a lo que la senadora respondió: “¿Y esa pregunta es seria?”. En ese momento, los ánimos de la entrevista comenzaron a ‘calentarse’ y empeoraron cuando Cabal lanzó fuertes cuestionamientos a los medios de comunicación del país, asegurando que, supuestamente, desinformaban y no contaban las cosas como eran, -o como a ella le gustaría-.

Sucedió, porque la periodista la indagó sobre qué opinaba de los múltiples casos de brutalidad policial, documentados en fotos y videos. Ahí, Cabal lanzó las críticas, que ya se viralizaron en redes sociales como Twitter e Instagram: “No, yo lo que creo es que ustedes han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana. (...) La narrativa la va ganando la izquierda. Y la va ganando por esta cantidad de redes y medios que se inclinan a disfrazar la realidad”, dijo la parlamentaria, refiriéndose a que los medios no habrían cubierto como se debía el paro y las protestas, victimizando a los manifestantes y no a los miembros de la fuerza pública.

Dichos arremetimientos no le gustaron para nada a la integrante del programa ‘Hoy por hoy’ de esa casa periodística, quien la increpó diciéndole: “A la gente como usted le gusta darles palo a los medios de comunicación. Esa es una estrategia de Trump, Bolsonaro, de usted, para deslegitimar a la prensa, porque cuando la gente deslegitima a la prensa está deslegitimando la democracia”, contradijo Vanessa de la Torre, quien, acto seguido, se ganó el primer ‘sablazo’ en su contra por parte de la aspirante a la Presidencia.

“Vanessa, su actitud es completamente fascista. Usted no me está dejando opinar a mí”, sentenció Cabal.

Ese comentario fue refutado por de la Torre, quien le respondió, con evidente indignación: “¿Fascista, yo? Doctora María Fernanda, la tengo sentada acá en la cabina”. Entre pregunta va y respuesta viene, intervino el director de ese programa, Pascual Gaviria, quien respaldó a su compañera y también ‘colocó contra las cuerdas’ a la precandidata y, le salió al paso, diciéndole que ella no podía hablar de desinformar si lo hacía todos los días desde su cuenta de Twitter donde publicaba “cosas absurdas”.

En ese momento, volvió el ‘tire y afloje’ entre de la Torre y Cabal, quien seguía diciendo que medios como en el que estaba siendo entrevistada no daban el cubrimiento adecuado a muchos temas y, defendiéndose, le dijo a Vanessa que la dejara opinar. “¿Por qué me calificás? No te doy el derecho de calificarme”, refutó Cabal.

“No, usted está hablando de otra cosa. Seamos serios para poder hacer una entrevista seria, porque así no vamos a llegar a nada”, contestó de la Torre.

Tras dicha respuesta, Cabal le dijo a la periodista “entonces me voy”, a lo que de la Torre, sin pensarlo, la apoyó diciéndole que: “Pues sí. Si quiere, váyase. Porque es que aquí la estamos invitando a que hable, la escuchamos”. Premisa respaldada por Pascual Gaviria; finalmente, entre crítica y cuestionamiento duraron hablando media hora y finalizaron con la invitación de Cabal a los periodistas para que, posteriormente, fueran “menos agresivos”.

Reviva el momento a continuación:





