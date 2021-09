J Balvin: “Pablo Escobar es el peor ejemplo que tiene la humanidad junto a Hitler, no nos representa”

Chente Ydrach es en la isla de Puerto Rico, un reconocido personaje en redes sociales que tiene un podcast homónimo donde entrevista a reconocidas figuras de la música urbana. Por sus micrófonos, han pasado artistas de la talla de René Pérez Joglar (Residente); Bad Bunny, Jhay Cortez, Zion y Lennox, entre otros; y recientemente J Balvin fue el personaje central de sus últimos episodios.

Fue una extensa charla donde el puertorriqueño dialogó con el ‘Niño de Medellín’ sobre diversos temas de su vida profesional y personal, hubo un punto donde el anfitrión mencionó el tema de la violencia en Colombia durante los años 80 y 90 confesando además que fue a través de series como ‘Narcos’ -la cual transmite Netflix- fue como conoció aquel oscuro episodio de la historia del país; de hecho, él menciona que fue similar a la violencia de la isla, a lo que J Balvin lo interrumpe diciendo que “no tiene punto de comparación”.

“De pronto en este momento Puerto Rico puede estar más caliente, como decimos nosotros, pero en ese momento… Recuerda que Medellín llegó a ser la cuiudad más peligrosa del planeta, más que Irák y que Irán”, dijo José Álvaro (nombre de pila del cantante) y mencionó a Pablo Escobar.

“No le puedo decir señor… Solo Pablo. Es el peor ejemplo que puede tener la humanidad, punto; junto a Hitler y un par de cabrones más que hay en el planeta, siendo yo uno de los grandes amigos de su hijo. Yo soy muy amigo del hijo de Pablo, lo quiero muchísimo, pero los dos estamos de acuerdo en que el papá le enseñó al mundo cómo no deben hacerse las cosas”, expresó el cantante. Acto seguido, Chente le preguntó qué pensaba de un boricua cuando habla bien del narcotraficante, generando una reacción inmediata en el colombiano.

“Es una estupidez, es lo más estúpido del mundo. Lo que pasa es que, a ver, también es entendible ver las películas y leer, no es lo mismo que estar en la verdadera película”, y continuó.

“O sea, tú ves desde Netflix o donde sea que estés viendo, y ves unas bombas desde tu casa comiendo crispetas, una pizza o una cerveza, pero en Colombia fue real, murieron muchas personas, hay mucho dolor, mucha sangre, sufrimiento; la razón por la que no nos dejan entrar tan fácil a Estados Unidos fue por lo que hizo Pablo. Entonces entiendo que lo vanaglorien porque ven la parte más hollywoodense”, destacando también que el capo fue un estratega, pero que pese a eso la inteligencia se debe utilizar para el bien.

“Estratega sí era, pero inteligente, no sé”, expresó Balvin mientras Chente recordaba momentos de la serie, como cuando fue abatido el narcotraficante. Incluso, recordó una entrevista que tuvo con el productor DJ Khaled y donde, según José, “lo paré”.

“Khaled llega y me saca un cuadro y me dice ‘háblame de esto’ y me puso a Pablo, y le dije ‘quítame eso de ahí’, eso no es Colombia, eso no somos nosotros, ese tipo no nos representa y lastimosamente tuvo un auge y programas como esos -refiriéndose a series como ‘Narcos’- reviven algo que pasó hace 40 años, entonces no voy con eso” finalizó el artista. Aquel fragmento del diálogo fue publicado en otro canal de Chente, alcanzando más de 20 mil visualizaciones en pocos días.

Cabe recordar que hace un año, el podcaster centroamericano entrevistó a Feid y también le preguntó por el capo, contestando que no le tocó vivir aquel episodio de violencia debido a que nació en 1992 pero sí tuvo que ver asaltos y otros hechos delincuenciales en la capital antioqueña, manifestando también que “así como pasa en Medellín puede pasar en París o en Puerto Rico”.

