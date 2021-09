Jhoan López, reconocido por implantarse senos junto a Yeferson Cossio, realizará una apuesta similar con su novia Cintia

Jhoan López, el creador de contenido que se volvió muy famoso por implantarse senos junto a su cuñado Yeferson Cossío a principios de 2021, vuelve a generar polémica por realizar un nuevo reto junto a su novia, Cintia, quien es hermana de Yeferson.

La dinámica consiste en que si la reconocida modelo de la plataforma OnlyFans pierde el reto, tendrá que hacerse un tatuaje que diga “Propiedad de Jhoan López” en una parte visible de su cuerpo, pero si él no llega a ganar, tendrá que someterse a una cirugía de implante de glúteos. Sobre esto, y de acuerdo con el mismo influenciador, se realizará todos los procedimientos médicos necesarios antes de realizarse dicho procedimiento, situación similar al polémico reto anterior que hizo con su cuñado. “Primero la salud”, afirmó el influenciador paisa.

Si bien, ninguno de los dos ha anunciado el reto en sus redes sociales, se espera que lo hagan próximamente. Una situación muy similar ocurrió cuando Jhoan y Yeferson sorprendieron a sus millones de seguidores en Instagram al ponerse implantes de senos.

“Nos mandaron a una entrevista con psicólogos”: Yeferson Cossio antes de implantarse las prótesis mamarias

En marzo del presente año, Yeferson y Jhoan fueron blanco de muchas críticas tras practicarse la mamoplastia; López explicó cuál fue el origen de este reto y las opiniones que recibieron, sobre todo en redes sociales.

“Llega él -Yerferson- y llega con el celular y me dice así a quemarropa: ey, bro, tienes 500 mil seguidores; si te subo 500 mil más, ¿te pones senos? Y la ley mía es decirle sí a todo, entonces le dije que sí, de una”, manifestó en diálogo con ‘La Red’ del canal Caracol; entretanto que Cossio confesó que él lo hizo por diversión, pues su meta era llegar a los 3.5 millones de fans en Instagram, hecho que no cumplió.

Yeferson Cossio sufrió accidente y tendrá que usar silla de ruedas un tiempo. Fotos: redes sociales.

“La idea, obviamente, no es dañar los pectorales. La idea es salir de este chistecito, de esta locura, pero bien librados; entonces el cirujano me dijo que siempre había un riesgo con la anestesia, pero de resto… la cicatriz la tengo en la parte de abajo y justo ahí estoy tatuado, y los implantes los pusieron encima del músculo”, dijo Yeferson, y entró en risas cuando reveló a aquel magazín que, en la clínica donde realizaron el procedimiento, les pidieron a él y a Jhoan que visitaran a un psicólogo “para estar seguros de que no estuviéramos locos porque éramos hombres no transexuales y que no es normal que eso pase”, relatando también que superaron dichos exámenes, logrando someterse a la mamoplastia.

Por otra parte, cabe resaltar que Jhoan López tiene 1.9 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram; allí comparte contenido con mucha frecuencia, especialmente fotos y videos con Cintia y Thiago, su hijo. Por otra parte, la hermana de ‘Yef’ es muy reconocida en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, donde tiene más de 126 mil ‘me gusta’, producto de sus 362 post de videos y fotos. Junto con Aida Cortés, es una de las colombianas más destacadas por el contenido explícito que comparte con sus suscriptores.

