Ella es Francisca Estévez, la protagonista de la nueva producción del Canal RCN

La Nieta elegida. Foto: Instagram @canalrcn

‘La nieta elegida’ llegó al Canal RCN en la noche de este lunes 27 de septiembre, con la presencia de grandes actores como Consuelo Luzardo, Carlos Torres, Marcela Benjumea, Juliette Pardau, Patrick Delmas, entre otros. Sin embargo, es Francisca Estévez, la joven protagonista de esta nueva producción la que está llamando la atención de los colombianos, quienes quieren conocer más a la actriz.

Francisca, más conocida como Kika Estévez, tiene apenas 19 años y, aunque apenas está iniciando su carrera actoral ya se proyecta como un gran talento nacional, pues sus inicios se dan protagonizando esta nueva producción. Además, lo que pocos saben es que esta joven colombiana heredó su talento de su madre, otra gran actriz nacional.

Bibiana Navas, quien interpretó a ‘Lidia’ en ‘Pedro, el escamoso’, es la madre de Kika Estévez. La joven de 18 años, en un reciente diálogo con Pulzo, reveló la importancia del apoyo y los consejos de su madre para seguir sus pasos y convertirse en una gran actriz.

“Yo estoy en proceso desde hace un año. Mi mamá me ayudó mucho. Ha actuado en la televisión colombiana por muchos años, entonces me ayudó mucho con la escena, la propuesta para el personaje y me dijo que tuviera en cuenta que esto era Julio Jiménez. […] Me dijo que era muy importante que yo mantuviera ese tono misterioso y de suspenso que tiene él”, manifestó Estévez al medio digital.

Sin embargo, aunque para el público colombiano Estévez no es tan reconocida, no solo es el apoyo de su madre lo que la hizo lograr obtener el protagónico, sino el trabajo que ha realizado a nivel internacional. Con apenas 19 años, Estévez ya hizo parte de un importante cinta cinematográfica de Hollywood.

La joven actriz se formó actoralmente en Beverly Hills play house California, y para aprender actuación para jóvenes actores se preparó en North Hollywood California. Formándose internacionalmente, Estévez consiguió hacer parte del elenco de la película ‘Promising young woman’ o ‘Hermosa venganza’, en español.

Esta cinta llegó hasta los Premios Oscar 2021, ganándose el premio a Mejor guión original. De hecho, cuando esta película ganó este galardón, Bibiana Navas, madre de Francisca, celebró este logro y destacó que el reconocimiento también era colombiano, pues su hija hacía parte de la cinta.

A Superlike, espacio de entretenimiento del Canal RCN, la joven actriz habló sobre esta cinta y señaló que “es un tema muy controversial porque trata sobre una chica que a su mejor amiga la violaron y ella está vengándose de todas las personas que negaron a su mejor amiga, de los chicos que le hicieron eso y yo soy la hija de la directora de la universidad que también negó eso y me secuestran”.

El talento que llevó a Estévez a codearse con grandes estrellas de Hollywood en esta película, es el mismo que ahora la trae de vuelta a su país protagonizando una nueva telenovela llena de misterio. Sobre su relación con su madre, a Superlike la actriz dijo que “veo cuando ella estudia sus escenas, como estudia sus escenas o a veces le pido ayuda y ahí me da unos tipsitos y así”.

En ‘La nieta elegida’, Estévez interpreta a ‘Luisa Mayorga’ o ‘Luisa Roldán’, una joven de 19 años que es hija de Sergio Roldán, el hijo menor de una distinguida familia que fue asesinado hace 10 años y solo hasta ahora su familia se entera de que tiene una hija. Es por eso que Luisa llega a la casa de los Roldán, donde cambia todo el curso de la historia familiar.

“Llega a darle tres vueltas a todos los personajes de la historia, entonces ella saca lo peor y lo mejor de cada uno, incluso de ella misma. Ella tiene dos caras, nadie en esta novela es completamente bueno o completamente malo, eso es muy interesante y yo espero con todo el amor que les guste mucho”, explicó la joven en el lanzamiento de la telenovela.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz confesó que la serie tiene 80 capítulos y que las grabaciones terminaron hace un mes.

SEGUIR LEYENDO: