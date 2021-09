Frank Martínez lamentó la salida de Pity Camacho de MasterChef Celebrity: “Eliminaciones duras y esta”

Frank Martínez y Pity Camacho. Foto: Instagram @frankelflaco y @pitycamachor

En uno de los capítulos del domingo 26 de septiembre, el público de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2021′ vio la salida de Pity Camacho (actor caleño) al haber tenido el plato más flojo para los jurados, los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier. Además de haber recibido varios halagos por sus preparaciones, el actor también se destacaba por su personalidad amigable y serena que aportaba a la armonía del ambiente, de hecho, Frank Martínez (comediante paisa) resaltó varias de sus cualidades con un manojo de palabras cariñosas que escribió en sus redes sociales después de la eliminación den su compañero.

“Eliminaciones duras y esta, hoy se va un nuevo amigo famoso que hice, Pity, el man que a todos nos caía bien, un auténtico caballero, siempre servicial y atento. A mí me ayudó y siempre me recibía con una sonrisa que hacía más llevaderos los días maluquitos. En algún momento todos nos iremos, ese día fue una sensación extraña, me daba tristeza de que se fuera, pero también alegría porque sabía que me quedó un amigo y que fuera del programa seguiríamos hablando y teniendo algún plan…Te quiero Pity”, escribió el comediante.

Por su parte, Camacho publicó algunas fotografías en MasterChef Celebrity tanto en soledad como con algunos compañeros y Claudia Bahamón, presentadora del reality gastronómico, a su vez, puso en la leyenda: “¡Gracias! Gracias a todos mis compañeros por tanto… Gracias al Canal RCN por invitarme a MasterChef Celebrity Colombia, gracias a mis papás y hermanos por sus enseñanzas y por mostrarme el que, para mí, es el mejor camino siempre: ¡El agradecimiento, el hacer el bien y el amor por todo lo que se hace! ¡Gracias Colombia y vecinos por tanto cariño!”, posteriormente también agradeció a los siete famosos concursantes que siguen en pie.

¿Cómo estuvo la eliminación del domingo 26 de septiembre?:

En una de las pruebas de este ciclo en la que el reto impuesto fue hacer alitas con la salsa que a cada quien le tocara por suerte: finas hierbas, picante, BBQ o teriyaki, Viña Machado (actriz samaria) y Liss Pereira (comediante cucuteña) tuvieron los platos más flojos, por ende, quedaron amenazadas con delantal negro.

Posteriormente, les tocó ser capitanas en el reto en equipos. Por un lado, en el grupo de Viña estaban Marbelle (cantante oriunda de Buenaventura), Carla Giraldo (actriz paisa) y Gregorio Pernía (actor cucuteño); mientras que bajo la batuta de Liss Pereira estaban Frank Martínez, Pity Camacho y Diego Camargo (comediante). El reto impuesto fue hacer preparaciones con panela y el equipo que salió victorioso fue el de Viña Machado, por ende, sus integrantes no debieron luchar por su cupo en el programa de telerrealidad en el siguiente ‘Reto de eliminación’, incluida Machado, quien pudo dejar de lado su delantal negro.

La cosa fue distinta para Liss Pereira y su grupo; en el ‘Reto de eliminación’ tenían que presentar preparaciones donde el huevo tuviera un rol destacado y, entre la comediante cucuteña, Diego Camargo, Frank Martínez y Pity Camacho, quienes tuvieron los platos más flojos fueron estos dos últimos concursantes, sin embargo, el jurado decidió que la frittata del paisa estaba por encima de la tortilla española del caleño, por ende, Camacho salió del reality gastronómico.

Cabe resaltar que, Jorge Rausch resaltó en sus Historia de Instagram que el actor caleño “hará mucha falta”.

Participantes que siguen en pie en MasterChef Celeribity Colombia 2021: Viña Machado, Marbelle, Gregorio Pernía, Liss Pereira, Carla Giraldo, Frank Martínez y Diego Camargo.

Celebridades que han quedado eliminadas hasta el momento en su respectivo orden: Francy, Lorna Cepeda, Ernesto Calzadilla (actor y presentador venezolano), Mario Espitia, Lucho Díaz, Alicia Machado (ex Miss Universo venezolana), Ana María Estupiñán, Freddy Beltrán, Endry Cardeño, Emmanuel Esparza (actor español), Julio Sánchez Cóccaro (que había reingresado), Catalina Maya (que también había reingresado) y Pity Camacho.

