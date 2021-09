Jorge Enrique Abello: de actor a exitoso youtuber gracias a su paso por “Betty, la fea”

Cuando se menciona a Jorge Enrique Abello, automáticamente muchas personas lo relacionan con Armando Mendoza, protagonista de la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’. Y es que desde que actuó en aquella producción, su carrera tuvo gran crecimiento, pero pese a eso, él seguirá siendo, para muchos, ‘don Armando’ o “el tormento de Beatriz Pinzón Solano”.

Actualmente, Abello se encuentra enfocado en el mundo digital; de hecho, es muy destacado en Instagram, donde aprovecha cualquier oportunidad para hacer entrevistas en vivo con múltiples personajes de la vida nacional, desde jugadores de fútbol profesional hasta influenciadores y creadores de contenido. De hecho, en uno de esos ‘lives’ realizados desde su perfil oficial, entrevistó al ‘Cuartel de las feas’, reencontrándose así después de muchos años.

Ahora, el actor que ha hecho parte de series y telenovelas como ‘Anita no te rajes’, ‘En los tacones de Eva’ y ‘La costeña y el cachaco’ entre otras, incursionó en YouTube. Si bien lo tenía abierto desde hace más de cinco meses, en las últimas semanas se ha vuelto muy popular por postear allí los ‘Instagram lives’ que ha hecho con integrantes que hicieron parte del elenco de ‘Betty, la fea’, como Ricardo Vélez, quien encarna a Mario Calderón y es amigo de Armando Mendoza en la aplaudida serie, y Patrick Delmas, que interpretó al francés Michel Doinel, personaje que conoció Betty durante su estadía en Cartagena.

Y para completar, comparte video reacciones a los capítulos de la producción emitida por RCN entre 1999 y 2001. La primera publicación de este tipo, titulada “Betty llega a ecomoda (Cap. 1)” ha alcanzado más de 250 mil reproducciones y cerca de 23.300 ‘me gusta’. Cada grabación de este tema tiene un promedio de duración de 15 minutos y genera comentarios muy positivos, no solo por el solo hecho de recordar esta telenovela -que por cierto está disponible en Netflix-, sino por las anécdotas que relata a medida que avanza la reacción.

Una de ellas fue donde reveló que Mario Ribero, director de la serie, provocaba muchas veces la ira de gran parte del elenco, especialmente de Jorge Enrique, y hubo un punto donde él entendió que la ira provocada hacia el protagonista hacía que Armando Mendoza tuviera la naturalidad indicada. “Hacía todo lo posible, con la mejor voluntad del mundo, para llevarme a ese estado, a que yo me pusiera muy furioso porque descubrió que mi furia le servía para el personaje. Lo que yo no sabía es que a partir de ese momento, me iban a enloquecer con eso, porque iba a terminar agotado. Imagínense, todos los días cinco, seis, siete escenas de 20 minutos furioso…” relató el artista.

Cabe recordar que el canal ‘Jorge Enrique Abello’ tiene parcialmente 47.100 suscriptores y un total de 53 videos, los cuales suman un total de un millón 200 mil visualizaciones; entretanto que en su cuenta verificada de Instagram tiene 1.6 millones de seguidores. Precisamente esa es su plataforma principal de entrevistas, y dos de las más recientes fueron hechas a dos figuras muy conocidas: Esperanza Gómez y Yeferson Cossío.

SEGUIR LEYENDO