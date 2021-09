“Yo no vine a eso”: Liss Pereira asegura que se siente agotada por el comportamiento de Carla Giraldo en su contra en MasterChef

Imágenes originales de RCN Televisión

El concurso de talentos gastronómicos en su versión de celebridades ‚‘MasterChef’, sigue dando de que hablar. Tal y cómo ocurre cada fin de semana, el formato se convirtió en un tema de conversación de tendencia en Twitter, esta vez, por los tensos momentos que se vivieron entre la comediante Liss Pereira y la actriz Carla Giraldo. Desde el inicio del programa, la relación entre ambas competidoras no ha sido la mejor, y con el tiempo ha ido desmejorando. En el más reciente capítulo, la también locutora expresó su malestar con la recordada intérprete de ‘Lolita’, y aseguró que, de no ser por que está en la etapa final del programa, ya habría renunciado.

El capítulo de la noche del pasado sábado, 25 de septiembre, estuvo lleno de lágrimas. Los concursantes se enfrentaron a ellos mismos y a sus situaciones más personales cuando tuvieron que cocinar bajo la inspiración de su niñez. Frank Martínez, a quien usualmente se le ve riendo y haciendo bromas, lloró durante varios momentos, al igual que Diego Camargo y Carla Giraldo, que conmovió a la producción al hablar abiertamente de su compleja situación de abandono parental, desde que era apenas una bebé.

Las lágrima, sin embargo, y los momentos de amabilidad, no duraron toda la noche, y la tensión empezó a incrementar. Luego de que cada uno de los concursantes le presentara su plato a los tres jurados, y de derramar unas cuantas lágrimas, llegó el temido reto del delantal negro, esa prenda que pone en riesgo a los competidores de salir de la cocina más famosa del mundo. Alitas de pollo, con diferentes salsas, fue la preparación a la cual tuvieron que enfrentarse las celebridades, y la que puso en riesgo a Viña Machado y a Liss Pereira de salir de la competencia, en la prueba de eliminación de la noche de este domingo 27 de septiembre.

Durante la prueba de los platos, y con los característicos chistes internos que tienen entre los concursantes, Frank, Gregorio Pernía, y Carla, empezaron a jugar a ser reporteros, y a hacer entrevistas respecto a la jornada de cocina. El actor, recordado por su papel en ‘La hija del mariachi’, le preguntó a Carla, en modo periodista, sobre ‘cuántos muertos había en el cementerio’, refiriéndose así a la cantidad de concursantes que se enfrentarían al reto de eliminación. “Dos muertos”, contestó ella, refiriéndose, entre los ‘muertos’ a Liss.

“Cuando nos unimos para joder a otro sin necesidad es muy fastidioso. Para mí es muy jarto (...) Estoy mamada de la risita, la burlita y la cosita. Estoy muy mamada de eso, yo no vine a eso”, comentó Liss, en un principio.

Seguido a ello, y luego de las reiteradas risas de Carla Giraldo, Liss aseguró que, usualmente, no tiene problemas con otras mujeres, a pesar de la creencia popular que señala que las mujeres, entre ellas, ‘se dan muy duro’, o ‘son muy competitivas’. “Yo nunca había tenido estos problemas entre mujeres. No sé qué pasa acá (...) No puedo hablar porque si están Viña o Carla me dicen: ‘Pero no grite’”, argumentó.

“Seguiré adelante y de no ser porque estamos en este punto de la competencia, me rendía; estoy muy cansada”, concluyó Liss que, momentos antes, tuvo una discusión de pocos segundos con Carla. Liss, que vio a Pity acercándose a la mesa delos jurados con varios platos, le ofreció su ayuda y le dijo, “ven te ayudo, hombre”, a lo que Pity, tono de humor, comentó, ”gracias, muy querida, ¿Cuál es tu nombre?”.

Liss, quien decidió seguir el chiste, le dijo a Pity que su nombre era Lizeth Johanna, sin embargo, mientras reían, y paralelo a este comentario, Carla Giraldo, quien se refirió a la forma en la que Liss ofreció su ayuda, dijo, “así a las buenas (...)”. Pereira, que escuchó el comentario, le contestó, “pues no pa’ las malas, tampoco”. “Tranquila”, le dijo Carla.

Frank, en su intervención, aseguró que, en ese momento, pensó que Liss se iba a girar para contestarle a Carla, pues, según él, ya son varios los momentos que han tenido a Liss contra las cuerdas y al borde de contestarle a la actriz. “Se le notó en la cara de que la tiene a un comentario de explotar”, detalló.





