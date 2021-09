Jessi Uribe no se guardó nada y defiende su relación con Paola Jara de las críticas: “Antes de bloquearlos les doy su mensaje”

Foto tomada de Instagram @JessiUribe3

Si hay alguien que sabe de recibir críticas en redes sociales, ese es Jessi Uribe. El cantante de música popular no solo es conocido por ser uno de los más sonados en bares y cantinas del país, sino por generar todo tipo de reacciones por lo que hace o dice fuera de los escenarios, especialmente en sus canales digitales.

Por ejemplo, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, comparte constantemente momentos de su vida artística, privada y de pareja, recibiendo comentarios buenos y malos. El bumangués explica que es el ‘precio’ que paga por ser tan reconocido.

“La verdad que es normal, yo creo que eso viene con el reconocimiento; no me gusta llamarlo fama, más bien es reconocimiento, y siempre se está expuesto a eso; si uno es público, tiene que estar consciente de que esas cosas van a pasar”, dijo el cantante en diálogo con ‘La Red’ del canal Caracol, añadiendo que esas también son consecuencias de su forma de ser.

“Eso es también por mi forma de ser y de como soy, tan frentero, digo las cosas como son y por eso me clavo ese puñal yo mismo”, expresó Uribe, recordando que recibió todo tipo de mensajes cuando anunció a través de Instagram, que se hizo una liposucción para mejorar su condición física y destacó las ventajas de dicho procedimiento.

“La verdad que me ayudó mucho a como me veía porque antes estaba muy gordito; y ahorita me subí de peso pero me siento mejor, hago ejercicio y estoy intentando bajar porque todos los que se han hecho lipo en algún momento se suben de peso y a mí me agarró la lipo con pandemia, entonces comí mucho pero bueno, me siento bien y estoy feliz” dijo el intérprete, manifestando además que su estado físico está mucho mejor y eso se nota en los conciertos, pues requieren de gran esfuerzo no solo vocal sino corporal.

Otro tema del que le habló al ya mencionado magazín de entretenimiento, fue su relación con Paola Jara, con quien comparte mucho en sus redes sociales. Ante eso, el cantante reveló una ‘fórmula’ que aplica a sus detractores, en especial a aquellos que llenan de improperios a su pareja.

“Me da mucha rabia, soy de los que contesta en las redes sociales, y mi manager y hasta la misma Pao han intentado que no responda, pero yo soy así. A los demonios que aparecen por ahí en las redes sociales disfrazados en un perfil por ahí, los bloqueo pa’ que respeten”, puntualizó. Además, confesó que está un muy buen momento emocional tras sus dos años de relación con la también cantante de música popular.

Con respecto a sus hijos, señaló que ellos mantienen un buen equilibrio emocional ante el uso de las redes y la constante exposición que tienen a críticas y señalamientos. “En esto también quiero decir que la mamá -Sandra Barrios- les habla mucho y ya todos tenemos equilibrado todo; mis hijos siempre están conmigo y cada que puedo voy a Bucaramanga y los visito” y aprovechó para agradecer a la madre de sus progenitores por cuidar de ellos en su ciudad natal.

Vale recordar que, el artista recientemente lanzó el video musical del sencillo ‘Si me ven llorando’ y que ya cuenta con cerca de dos millones de reproducciones en YouTube, donde fue publicado el pasado 21 de septiembre.

