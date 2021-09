Frank Fabra recordó los duros momentos que vivió tras la muerte de su padre: “la gente juzgaba sin saber qué pasaba” / ARCHIVO

Uno de los colombianos que más se ha ganado el cariño por parte de la hinchada de Boca Juniors es Frank Fabra, pues ya va a completar seis años vistiendo la camiseta ‘Xeneize’ y durante las últimas temporadas se ha consolidado como el lateral izquierdo del equipo. Sin embargo, en los últimos meses ha recibido fuertes críticas por el nivel mostrado en las canchas, ese mismo que le ha hecho perder en varios partidos la titularidad.

Ahora, con la llegada al banco de Sebastián Battaglia el defensa cafetero ha vuelto a recibir la confianza y poco a poco está regresando a su mejor versión, de hecho, en los últimos juegos, ante Patronato y Colón, volvió a demostrar el fútbol que tiene para aportarle al equipo.

Pero todo lo que ha vivido Fabra tiene una razón, pues cabe recordar que su padre falleció a inicios de julio mientras estaba participando en la Copa América con la Selección Colombia. “Te voy a extrañar viejo lindo, gracias por todo lo que bregaste conmigo gracias por todo lo que me enseñaste gracias por todo, tu nieto te va a extrañar mucho”, manifestó el colombiano mediante su cuenta de Instagram en su momento.

Ante esto Frank se vio obligado a dejar la concentración con permiso de la Federación para estar junto a su familia. Así, entre la Copa América y su triste situación familiar, no pudo tener la preparación necesaria para el inicio de este semestre.

Así las cosas, Fabra rompió su silencio este lunes 27 de septiembre y recordó los difíciles momentos que pasó a causa de la pérdida de su papá. “Fue difícil. Los primeros partidos que volví luego de la muerte de mi papá, no entrené, llevaba tres semanas sin entrenar, pero el equipo me necesitaba porque Barco tenía un golpe, y entré a la cancha sin entrenar ni un minuto y sin hacer pretemporada. Aún hoy sigo sin hacer una pretemporada. Partido a partido ahora me voy sintiendo mejor, pero esos primeros partidos fueron muy difíciles, pero los que juzgan no sabían que no había entrenado ni nada”, afirmó Fabra en una entrevista con ESPN.

Los comentarios en redes sociales fueron bastante duros, de hecho, hubo quienes llegaron a pedir su salida del equipo, algo que el cafetero ignoró por completo, pues comentó que no les presta atención a los mensajes malintencionados y se enfoca solamente en mejorar su condición.

“El eco llega y se escucha un poco, pero uno tiene que blindarse y no dejar creer esos comentarios. No me puedo dejar llenar la cabeza, ya llevo seis años en esta institución, y he vivido momentos muy lindos, así que no tengo que dejar llenar la cabeza por los momentos malos que pasa uno individualmente”.

El jugador colombiano se mostró muy conmocionado cuando le preguntaron por su padre, pues reveló que no pudo compartir muchos momentos con él y al recibir duros cuestionamientos de algunos fanáticos ‘xeneizes’, que le reclamaban más compromiso con el club, pasó días complicados en el entorno familiar.

“Estoy mejor, la pasé mal. Desde los 13 años no convivía con mi papá, así que dejarlo de muy chiquito fue muy difícil, pero tengo que seguir fuerte, tengo que seguir metiéndole porque tengo una familia por detrás que me apoya y que necesita lo mejor de mí, así que ellos saben que fue muy duro para mí. Saben que voy a seguir fuerte por ellos, y mi papá esté donde esté se va a sentir orgulloso de mí”, concluyó el lateral.

BOCA JUNIORS CON FABRA Y CARDONA VENCIÓ A COLÓN

El Xeneize suma ahora 21 puntos y está a ocho del líder Talleres, que tiene 29. River, es el escolta, con 27, y será el rival de Boca el domingo próximo en el Monumental.

Un superclásico que sin dudas será muy importante para ambos, y donde Boca tendrá la chance de descontarle puntos a un rival directo por el título. Lo cierto es que al Xeneize no le sobró nada en la victoria ante el Sabalero, aunque se impuso con justicia. Tuvo las mejores situaciones de gol y cuando logró la ventaja, supo defenderla ante un rival que buscó la igualdad con más garra que fútbol.

En la primera mitad la chance más clara del local estuvo en los pies de Pavón, la figura del partido, quien con desbordes y buenas asistencias fue clave para el triunfo. El delantero reventó a los 16 minutos el travesaño con un gran remate que superó a Burián, tras un pase de Almendra.

Un rato antes, Pavón había desbordado por derecha y habilitado a Cardona, quien fue trabado justo cuando estaba por definir. Cerca del final de esa primera mitad, otra vez Pavón remató con potencia al arco y el arquero, exigido, mandó el balón al tiro de esquina.

Colón también se animó en La Bombonera y tuvo alguna oportunidad para desnivelar. Un centro de Mena desde la derecha de milagro no fue conectado por dos jugadores que entraban para definir. Y luego, un tiro libre de Ferreira se fue apenas desviado cuando Rossi se había jugado hacia el otro palo.

En el complemento Sebastián Battaglia movió el bancó y con el ingreso de Aaron Molinas por Cardona (de buenos primeros 20 minutos en el primer tiempo) el equipo mejoró.

El pibe fue clave en el gol, ya que dio un pase de primera rápido para que Pavón habilitara a Orsini y el ex Lanús, con un gran remate cruzado, convirtiera el primer gol con la camiseta de Boca.

Así, tras ganarle por penales el miércoles a Patronato en Copa Argentina y avanzar a semifinales, el Xeneize logró tres puntos importantes para cerrar la semana de la mejor manera. Y para llegar entonando al duelo que se viene ante River, en el Monumental y con el regreso del público.

