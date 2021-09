Por qué Suiza, que no tiene una sola planta, gana más dinero con el café que Colombia

Un agricultor recolecta granos de café en una plantación en el municipio de La Tebaida, departamento de Quindío, Colombia, el 21 de mayo de 2020. Fotografía: AFP.

Suiza se encuentra entre los cinco países que más café exportan desde 2009, esto gracias a su industria tostadora y es que aprendieron cuál era el negocio real que podían sacar de esta bebida, sin necesidad de cosecharla, en ese país importan café sin tostar para luego incluirlo en un proceso donde terminan tostándolo, empaquetándolo, etiquetándolo y puesto en venta en un precio mucho mayor al que lo venden los colombianos.

Inclusive, Suiza Nestlé, es una de las empresas privadas con mayor número de exportación de Café en el mundo, muy por encima de Colombia. Si se hace un mapeo mundial, el 70% de la producción de Café proviene de Latinoamérica, de hecho Colombia, Brasil, Honduras, México, Perú y Guatemala son los seis mayores productores de este grano, le siguen Indonesia, Etiopía, y Vietnam.

Sin embargo, ninguno logra recaudar los miles de millones de dólares que Suiza mueve con sus exportaciones y ventas.

¿Qué pasa en Colombia?:

En 2007, la agricultura colombiana apostó por generar una recordación del café de la región a través del personaje de Juan Valdez, lo que funcionó de manera comercial para instalar el nombre del producto colombiano en lugares exclusivos como las cafeterías en Times Square en Nueva York, Brickell en Miami, Polanco en CDMX y la Calle Serrano de Madrid lo que funcionó en un momento, sin embargo, varias de estas tuvieron que cerrar tiempo después.

Al parecer el mercado colombiano no está en la capacidad de competir con las grandes industrias ya que, según una investigación de la analista Anni Ortiz, para el portal Q’ pasa, entre el 70 y 80% del café cosechado viene a manos de productores que se de zonas rurales que no cuentan con los suficientes recursos para invertir en bienes de capital que puedan mejorar la productividad de sus plantas, además, no son clientes que puedan acceder a prestamos bancarios por la misma falta de recursos.

Las cifras muestran que de unos 25 millones de pequeños productores de café, el 80% viven por debajo del umbral de pobreza.

Foto de archivo de un trabajador mostrando granos de café en una plantación cerca de Montenegro, en la provincia de Quindio Ago 12, 2011. REUTERS/Jose Miguel Gomez

Pero no solo queda aquí, adicional, los precios del mercado internacional del café varían constantemente, inclusive a veces es los costos de compra son mucho menores a los de la producción, es decir, pierden dinero en vez de ganarlo.

Para mitigar esta problemática, Colombia, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, se está encargando de garantizar a los productores la compra de su café al mejor precio base del mercado, con pago de contado, calculado de forma transparente, sin intermediarios, en lugares cercanos a sus fincas y todos los días del año.

Sin embargo las cifras no son alentadoras, en los últimos 12 meses (septiembre 2020-agosto 2021), la producción cayó 7% a casi 13,2 millones de sacos desde los 14,2 millones del mismo periodo anterior. El comportamiento observado en la producción se debe principalmente a los problemas logísticos en la exportación del café, producto de la situación de orden público en mayo y junio. Los bloqueos en las vías y en los puertos no permitieron embarcar el grano, especialmente en Buenaventura, lo que generó un represamiento en los puertos, el cual hasta ahora se está terminado de solucionar.

En cuanto a las exportaciones de café, siguieron recuperando el terreno perdido por la pandemia y los bloqueos y crecieron 1% en el año corrido (eneroagosto) hasta casi 8,1 millones de sacos de 60 kg de café verde frente a los 8 millones exportados en el mismo periodo de 2020.