MasterChef Celebrity: Frank Martínez habló de los momentos difíciles que tuvo que vivir durante su niñez

Conmovidos quedaron los espectadores del más reciente capítulo de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ luego de conocer algunas intimidades sobre los ocho concursantes que todavía luchan por llevarse el primer puesto del programa de cocina.

Resulta que las celebridades se enfrentaron a un reto de caja misteriosa en el que recordaron aquellos sabores que los suelen transportar a su infancia. La presentadora, Claudia Bahamón, le preguntó a cada uno de los participantes por aquellos momentos que habían marcado su infancia. Frank Martínez, uno de los concursantes más queridos por los fanáticos del formato, dejó ver su lado menos conocido.

Y es que lejos de las risas y el carisma con el que ha cautivado a miles de colombianos, el paisa comentó que tuvo una infancia bastante difícil y marcada por la falta de recursos en su familia pues, en ocasiones, solo tenía un huevo para alimentarse, lo que le motivó a presentar su ‘huevo al pocillo’.

“Este es un homenaje a mi mamá, porque le han tocado unas (...) Era un huevo con la yema blandita y lo espichaba dentro de un pocillo (...) huevo en pocillo”, narró inicialmente Frank Martínez, quien recordó después que, en varios momentos, las personas allegadas a su madre tuvieron que tenderles la mano.

“Muchas veces nos tocó solo a punta de huevo y muchas veces amigos de la familia nos mercaban y mi mamá con lo poquito que tenía hacia eso y para mí justamente eso era la locura”, añadió.

Otra de las historias que llamó la atención fue la de Carla Giraldo que, durante su preparación, recordó lo que ocurrió cuando era una niña en búsqueda de un hogar.

“A mí me la pusieron más difícil, no existe un plato en mi cabeza, y lo busco y lo busco y no doy (...) Yo desde que nací tuve muchas ausencias y siempre sufrí de muchos abandonos (...) Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona”, mencionó, a la vez que señaló entre lágrimas que se identificaba mucho con la sopa de guineo que le hacía su padre de vez en cuando.

Sin embargo, la actriz presentó un postre llamado ‘ausencia’: unas repollitas rellenas de un frosting de queso con un toque de ron que, según ella misma indicó, lo hizo porque su madre tomaba demasiado. “Hace parte de mi infancia y le agradezco lo que soy, mi tenacidad, mis ganas y el poder estar aquí parada, es gracias a ellos”, mencionó Carla, quien además manifestó que se siente feliz de poder replicar cada una de sus preparaciones en su casa para su familia.

Es clave mencionar que luego del reto de la caja misteriosa, las celebridades tuvieron que cocinar unas alitas bañadas en diferentes salsas y, a pesar de que se llegó a pensar como una prueba fácil, la verdad es que terminó ‘sacándole canas’ a más de uno, como Viña Machado, a quien se le vio bastante tensa en el desarrollo de la preparación.

Finalmente y a pesar de que participantes como Diego Camargo y Marbelle no presentaron uno de sus mejores platos, quienes se llevaron el delantal negro y quedaron expuestas a una próxima eliminación fueron Liss Pereira y Viña, aún cuando se pensaba que iba a ser Diego Camargo uno de los elegidos, pues los chefs no quedaron muy convencidos con su receta, y los televidentes así lo notaron.





