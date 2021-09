Masterchef: Carla Giraldo publicó curioso meme de Frank Martínez y Marbelle

Luego del capítulo de ‘Masterchef Celebrity’ en el que se vio llorar a varios de los concursantes, Carla Giraldo decidió subir los ánimos entre los seguidores del show por medio de su cuenta de Instagram, desde la cual compartió una imagen que le sacó sonrisas a más de uno.

Todo sucedió como parte de una popular dinámica, a través de la cual preguntó a sus millones de seguidores por qué cosas querían ver de su celular. Así entonces, muchos le pidieron su foto favorita del concurso, a lo que emitió una respuesta inesperada.

Se trató de un meme en el que aparecen Giraldo, la cantante Marbelle y el comediante paisa Frank Martínez, a quienes comparan con dos leonas y una cebra, respectivamente.

“La cebra herida”, fue la descripción que dio Giraldo para el montaje en cuestión y que, de inmediato, fue replicado por decenas de páginas dedicadas a curiosear en la vida de los famosos, con lo cual se conoció la opinión que dejó la imagen para muchos.

“Ojalá esa cebra les gane el reality”, “morí de risa con esa cara tuya y de Marbelle”, “llevo horas riendo con esa vaina” y “ojo que a Marbelle no le gustan los memes”; fueron algunos de los comentarios en cuestión.

Mientras que en otras de las imágenes publicadas por Carla Giraldo, la antioqueña dejó ver sus conversaciones de WhatsApp con ‘la reina de la tecnocarrilera’, Catalina Maya y ‘El flaco’, entre otros.

Inclusive, entre las revelaciones de la polémica concursante hubo una fotografía que le pidieron del final de ‘Masterchef Celebrity’ y ella, entre risas, compartió una en la cual asegura que están despidiendo a Frank Martínez.

Es clave mencionar que en el más reciente episodio del concurso de cocina, las celebridades tuvieron que cocinar unas alitas bañadas en diferentes salsas y, a pesar de que se llegó a pensar como una prueba fácil, la verdad es que terminó sacándole canas a más de uno, como Viña Machado, a quien se le vio bastante tensa en el desarrollo de la preparación.

Finalmente y a pesar de que participantes como Diego Camargo y Marbelle no presentaron uno de sus mejores platos, quienes se llevaron el delantal negro y quedaron expuestas a una próxima eliminación fueron Liss Pereira y Viña.

Vea aquí el meme de Carla, Marbelle y Frank:

Aunque el ingreso al reto de la ‘caja misteriosa’ fue muy alegre y divertido, la nostalgia se apoderó de los concursantes, luego de que se les pidiera recordar uno de esos momentos que vivieron en la infancia y que marcó sus vidas en aquel momento, por supuesto, a través de una receta culinaria.

De ese modo, una de las historias que llamó la atención fue la de Carla que, durante su preparación, recordó lo que ocurrió en su dura infancia.

“A mí me la pusieron más difícil, no existe un plato en mi cabeza, y lo busco y lo busco y no doy… Yo desde que nací tuve muchas ausencias y siempre sufrí de muchos abandonos (...) Me abandonaron al nacer y doy con una familia que me adopta y me abandona”, mencionó Carla Giraldo, señalando entre lágrimas que se identificaba mucho con la sopa de guineo que le hacía su padre de vez en cuando.