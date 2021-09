Yina Calderón asegura que muy pronto creará su propia aplicación móvil

Foto: Instagram @FajasYinaCalderonOficial

Los últimos días de la polémica Yina Calderón no han sido nada buenos, pues a pesar del cierre de su cuenta en Instagram, la influenciadora había abierto otra alterna para comunciarse con sus seguidores, pero desafortunadamente, esta también le fue cerrada, por lo que en medio de su tristeza le dijo a todos que empezará todo el trabajo para tener su propia aplicación, donde no tendrá restricciones de contenido y será gratis para descagar en cualquier dispositivo.

Al inicio la empresaria especuló que al parecer habrían cerrado su red social debido al contenido que publicaba, pues ella es polémica por su videos, en especial por lo que ella llama las ‘Putifiestas’, pero en la apertura de una nueva cuenta, donde según ella controló más el contenido, no fue suficientes para que nuevamente le dieron de baja.

“Tengo muchísima rabia porque me inhabilitaron otra vez la cuenta de Instagram, la nueva. No me dieron ningún motivo, nadie puede ayudarme. Creo que hay alguien detrás, yo cancelé las putifiestas en vivo, subo contenido como cualquier otro. Ya es injusto”, dijo Calderon en medio del llanto.

En diálogo con ‘La Red’ a través de una transmisión en vivo del programa, la mujer contó las malas experiencias que ha vivido con respecto a esta situación.

“Realmente he estado muy mal, mira que yo soy una persona que siempre estoy súper alegre. Cuando perdí mi cuenta de 3,5 millones de seguidores me puse mal pero realmente no me puse tan mal, porque entiendo que no se puede vivir de una red social pero en mi caso ya no es la red sino es todas las páginas que cree en Instagram van a ser inhabilitadas”, señaló la empresaria en entrevista con ‘La Red’.

Además, agregó que muchas veces los detractores y algunos seguidores hacen señalamientos sobre los generadores de contenido sin conocer que detrás de esa red social, existen varias personas que dependen de un trabajo que se realiza previo a la exposición mediática, las empresas y sus producciones musicales, entre otras actividades económicas.

“A mí hace dos años y medio me cerraron la cuenta con la que salí del reality, que era de 2,5 millones de seguidores. Realmente no me la cerraron, esa me la hackearon pero en ese momento yo no conocía a quien me ayudara, no estaba verificada, entonces la perdí. Luego vino la que me quitaron este año que fue de 3,5 que era @yinacalderonoficial me la quitaron hace 3 meses; y ahorita me quitaron la de 1,1 millones de seguidores, la que había empezado en reemplazo de la que me quitaron”, puntualizó en el Instagram live de ‘La Red’.

Ante todo ese problema que ha tenido la empresaria, en las últimas horas dio a conocer que como “las cuentas me las inhabilitan por comportamientos míos, me entienden? nadie tiene la culpa, y esos comportamientos estén bien o mal, son mi culpa. Pónganle cuidado, yo lanzaré mi propia aplicación que van a poder descargar desde el celular que tengan, soy la primera en tener aplicación propia, me tocó», aseguró Yina Calderón.

Para finalizar, Yina manifestó que estaba cansada de llorar por su situación con Instagram e hizo una invitación a sus seguidores para seguir adelante en medio de las adversidades.

“Si usted está pasando por una situación difícil, pa’ adelante. Dios aprieta, pero no ahorca, después de la tempestad llega la calma y la felicidad es uno mismo el que se la crea, no nos podemos quedar en la cama llorando”, concluyó.

