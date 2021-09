Dani Duke contó que su novio, La Liendra, la apoya con su proyecto de contenido para adultos

La experta maquilladora y generadora de contenido Daniela Duke mejor conocida en redes sociales como ‘Dani Duke’ hace algunos días dio detalles del robo del que fue víctima y cómo esto hizo que tomara la decisión de crear su propia página para exponer el contenido para adultos que estaba preparando hace algún tiempo, pero estaba esperando para lanzarlo más adelante.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la también empresaria confesó cómo ha recibido apoyo de su pareja Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’.

“Es una nueva faceta que estoy explorando y de hecho a mis seguidores les está encantando mucho”, con estas palabras, Dani Duke reveló que su nueva faceta como generadora de contenido para adultos ha tenido gran éxito, además mencionó que, han sido más mujeres las que se han suscrito a su contenido que hombres, por lo que considera que ha abierto un nuevo nicho de mercado que no tenía.

Desde un principio supo que cuando hizo público su contenido, es algo de la hace sentir muy orgullosa porque cada éxito lo celebra como el primero, además que sus familiares también han accedido a su perfil y ha recibido buenos comentarios al respecto.

“Me gusta explorar mi cuerpo y mi sensualidad, no soy tan mojigata, pero todo lo que yo ponga en internet es algo de lo que siempre me voy a sentir orgullosa”, mencionó Duke para ‘Lo Sé Todo’, agregando además que, por cuenta de este contenido que ha publicado ha recibido cientos de comentarios negativos por lo que pide respeto, así como ella respeta los comentarios de las personas hacia ella.

Con respecto al apoyo que recibe de parte de su novio, asegura que a él le gusta que a ella le vaya bien en todo lo que emprende, por lo que también le da consejos de qué tipo de contenido subir a su nueva plataforma, así como es quien le toma las fotografías.

“Busca referentes de fotos sexys para yo hacer, a él le encanta y a mi igual que me apoye en todas las locuras que yo me meto”, finalizó Dani Duke para ‘Lo Sé Todo’.

Según dijo Duke, el monto que sus seguidores deberán asumir para deleitarse con lo que ella publicará, oscila entre los $5.99 dólares (23.000 pesos colombianos) por un mes hasta los $17.97 dólares por un año.

Ella misma reveló que en ese portal podrán verla lucir múltiples atuendos en trajes de baño, lencería y otras prendas donde se dejará ver con su escultural figura que ya le roba unos cuantos suspiros a varios de sus seguidores entre hombres y mujeres, de sus casi 4 millones de fanáticos en Instagram. “Sale hoy mi página web daniduke.com, así que deslicen para arriba. Cree con mucho amor este contenido, espero les guste”, dijo.

Cómo empezó su relación con ‘La Liendra’

El lunes 20 de septiembre ‘La Liendra’ publicó un video en Instagram que hizo en conjunto con su novia y, posteriormente, Dani Duke comentó: “Dato curioso: ese gorrito que tengo puesto era mío y en LatinoKidz el mono me lo pidió, me dijo que, si se lo daba, él me daba otra cosa… creo que ahí fue cuando me empezó a coquetear”.

Enseguida, el influenciador también le dio respuesta: “Mi bebé hermosa y te lo llevaste sin permiso, jumm”, a la vez que puso emoticones con ojos de corazón.

