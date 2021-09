Confirmado: la telenovela colombiana ‘Allá te espero’ será reencauchada en México

Justo unos días antes de cumplir 8 años de haberse emitido su primer capítulo por RCN Televisión, se conoció que la telenovela colombiana ‘Allá te espero’ tendrá una nueva versión y, según confirmó la misma casa productora, el reencauche será mexicano.

La producción, que estará a cargo de la experimentada Angelli Nesma y cuyo título provisional sigue siendo el mismo con el que se conoció en Colombia, confirmó en horas recientes a la actriz y boxeadora Eva Cedeño, así como al actor Gabriel Soto, en los roles protagónicos.

Así entonces, la también presentadora nacida en Hermosillo interpretará a Abril Moreno, una mujer de campo y que se siente orgullosa de sus raíces y cultura. Comprometida con sus valores y apegada a su familia.

Mientras que Soto dará vida a Max Stewart, un ingeniero lleno de éxito, inteligente, estricto y disciplinado. Riguroso en el trabajo, aunque siempre justo en el trato a sus empleados.

Además de los nombres que protagonizarán el elenco, la producción de Televisa también confirmó la participación del actor Andrés Palacios como Bruno García, un hombre trabajador, astuto y simpático, a quien su obsesivo deseo de superación lo llevará a involucrarse en negocios que van a desencadenar en problemas muy graves.

Esta nueva producción se basa en la historia original de Adriana Suárez y Osmar Gilardo, la adaptación está a cargo de Juan Carlos Alcalá, la coadaptación es de Fermín Zúñiga y Rosa Salazar, en tanto la dirección de escena estará a cargo de Sergio Cataño y Luis Eduardo Reyes.

Por último, se conoció que el rodaje de la nueva versión de la telenovela colombiana comenzará a mediados de octubre y contará con locaciones en Zacatlán de las manzanas, Puebla; San Antonio, Texas y la Ciudad de México.

“Estaba en Nueva York y me encontré con una mujer colombiana que trabajaba en una cafetería, y al ver mi pulsera con la bandera de Colombia se emocionó y me dijo: ’yo también soy colombiana pero hace cuatro años que no veo a mis hijos’. En ese momento se me quedó grabada la historia y cuando regresé a mi país, hablé con mi compañero de trabajo, le conté la anécdota; mientras que él me dijo que en su ciudad (Armenia, Quindío) la gente estaba migrando hacia España y Estados Unidos, y que algunos de ellos habían hipotecado sus casas con tal de buscar una oportunidad en el exterior. Nos dimos cuenta que teníamos una historia” explicó la libretista Adriana Suárez al portal Produ en aquella época.