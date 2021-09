“Bienvenido sea”: Iván Duque espera que Emilio Tapia denuncie a senadores involucrados con escándalo del MinTIC

Iván Duque y Emilio Tapia. / Fotos: Colprensa

Los comentarios de Emilio Tapia, involucrado en el escándalo de la unión temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, no pasó desapercibido ante los ojos del Gobierno nacional. El encargado de responder fue el propio presidente de la República, Iván Duque quien le tomó la palabra al acusado.

No hay que olvidar que, según RCN Radio, el llamado Zar de la contratación, ha buscado lograr un acercamiento con la Fiscalía para conseguir un acuerdo, a cambio de revelar lo ocurrido con el contrato y entregar los nombres de los políticos involucrados, entre los que se encontrarían congresistas y funcionarios del MinTIC.

Los apoyos políticos y de funcionarios a la UT Centro Poblados no sería únicamente para la adjudicación, sino también habrían intercedido para impedir la caducidad del contrato. De acuerdo con otro reporte de Noticias Caracol, uno de los detenidos de quien no se ha conocido su identidad, contó a la Fiscalía que cinco senadores presionaron a altos funcionarios del MinTIC para que la empresa consiguiera el contrato, como finalmente sucedió.

Ambas noticias llegaron a los oídos del primer mandatario, quien desde su gira en Nueva York, Estados Unidos, expresó que “aquí no podemos tener ningún tipo de contemplación con la corrupción y mensajes de fondo. Yo no sé Emilio Tapia qué diga o qué no, pero si lo que tiene que decir es para que salgan los responsables, bienvenido sea.”

Eso, teniendo en cuenta que este, sería reincidente de corrupción después de ser condenado por el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, es para el ente acusador la persona que estructuró el entramado para ganar el contrato de más de un billón de pesos, del cual obtuvieron 70.000 millones de anticipo.

De ahí que Duque insista en que tiene amplios deseos “de ver a todos esos delincuentes, que han sido capturados, contando realmente cómo es que tenían pensado hacer ese defalco al Estado”.

A fin de cuentas, se presume que la ayuda parlamentaria también se habría mantenido fiel tras destaparse el escándalo y conocerse que la garantía bancaria era falsa. De acuerdo con Blu Radio, los congresistas también presionaron a funcionarios del Gobierno nacional y el MinTIC para evitar que adelantaran la caducidad del contrato, debido a que implica la inhabilidad por cinco años para contratar con el Estado y la cesión de los demás contratos vigentes de la empresas que conformaron el consorcio.

El principio de oportunidad que busca Tapia sería una práctica reiterada, al igual que los presuntos delitos, pues en 2013 también se convirtió en testigo clave del carrusel de la contratación en Bogotá. Por medio de ese benefició, consiguió pasar de una condena de 17 años de prisión a 7.

Al parecer, la Fiscalía no estaría dispuesta a acordar un principio de oportunidad con Tapia y le habrían advertido que si quería entregar información no tendría beneficios. Además, actualmente paga una condena por lavado de activos de 48 meses de prisión.

Tapia fue capturado junto a Luis Fernando Duque, representante legal de la UT Centro Poblados; y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, quienes han sido acusado de falsedad en documento privado y fraude procesal. De acuerdo con la Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos, habrían incurrido en esos delitos al “engañar” al Ministerio TIC en la adjudicación del contrato.

Sin embargo, la Procuraduría ya abrió investigación en contra de tres funcionarios del MinTIC. Se trata de Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura.

Las funcionarias son investigadas por la modificación del pliego de condiciones que se habría realizado después de que el estructurador las entregara, sin los estudios técnicos necesarios. Así mismo, se cuestiona la adjudicación y evaluación de los requisitos, cuando se avaló pese a la garantía bancaria falsa presentada por los contratistas.

La audiencia de contra los capturados en medio de la investigación a Centros Poblados continuará el próximo viernes a las 8:00 am.

