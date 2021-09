Fractura en el Centro Democrático: Edward Rodríguez revela nombres de quienes le cierran la puerta

Edward Rodríguez. Foto: redes sociales

Tras dos días desde su exclusión de la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, el representante a la Cámara Edward Rodríguez comenzó a ofrecer su postura sobre el tema. El político boyacense no tuvo reservas para lanzar críticas contra sus compañeros de colectividad.

Hasta el momento sólo se conocían las opiniones ofrecidas por el parlamentario por medio de su cuenta de Twitter, donde señaló que no existían motivos de peso para su exclusión. “Recurriré la decisión ante las instancias pertinentes. He construido partido desde antes que llegarán los actuales precandidatos y defendido los ideales del Centro Democrático. Seguiremos en la lucha”, dijo.

Posteriormente, emitió una carta dirigida al jefe de esa colectividad, Álvaro Uribe, señalando que el documento en el que se le notifica esa decisión no tiene ninguna firma y se entiende más como una opinión sobre la idoneidad de los precandidatos para llegar al principal cargo del administrativo colombiano, que como un parte definitivo que le cierre la puerta a sus aspiraciones.

“Es de resaltar que no se mencionan las razones por las que ellos se consideran no conformes con mi nombre, dado que no lo expresan en el documento y a la fecha no tengo ninguna sanción o investigación ética”, agregó el representante en su misiva.

Posteriormente, pasó a explicar que si bien existe reglamentación interna (artículos 32, 34 y 42) para decidir el mecanismo de elección y la posterior entrega del aval a un candidato presidencial, no sucede lo mismo con quienes buscan ser precandidatos al mismo cargo, por lo que resulta sorpresiva la exclusión de su nombre.

“No hay a la fecha, dentro del marco jurídico electoral, una figura que se denomine “aval para precandidatos”, por lo que el comunicado del comité de ética es oscuro incluso en el plano jurídico, ya que su recomendación para “avalar” cinco precandidatos no es posible a la luz del marco electoral”, insistió Rodríguez, solicitando que sea Uribe quien aclare la situación.

Otros argumentos usados para ello incluyen el hecho de que la decisión se entiende más como un comunicado no vinculante que como un documento legal sin vocación de crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Por esta misma razón es que el representante acude a Uribe, pues no es posible apelar la exclusión ante ninguna entidad o instancia.

“Las opiniones subjetivas de cinco miembros del comité de ética no pueden limitar el derecho a elegir y ser elegido. Porque considero incoherente que para ser representante a la cámara y encabezar la lista en el 2018, si tenía las aptitudes de representación, pero para la elección presidencial no”, agregó.

Finalmente, dejó constancia de que el presidente del Comité de Ética, Disciplina y Transparencia del partido, Marco Antonio Velilla Moreno, debió declararse impedido por enemistad para emitir opiniones en su contra pues, asegura, “tiene una conocida y pública animadversión en mi contra de hace varios años”.

Esas denuncias contra Velilla continuaron durante una entrevista concedida este jueves a Blu Radio, al advertir que este lo instiga y lo maltrata al poner su nombre en entredicho. También lanzó dardos contra el exviceministro del Interior y también precandidato presidencial Rafael Nieto, quien asegura sería el artífice de ese supuesto veto en su contra.

Al respecto, Nieto le dijo a la misma emisora que “el Consejo de Ética toma esa decisión porque el presidente Uribe le pide que haga una evaluación de los posibles precandidatos del partido y toma la decisión que tomó. Eso primero. Segundo, el presidente lo hace porque en unas reuniones se le manifiestan distintos cuestionamientos a Edward Rodríguez no solamente de parte mía, sino de otros precandidatos”. Igualmente aceptó que fue él quien le recordó esos cuestionamientos al comité.

Dicho esto, el exviceministro advirtió que no será precandidato del Centro Democrático, hasta que este no tome una decisión sobre los cuestionamientos que rodean a Rodríguez, la mayoría de estos relacionados con financiamiento de las campañas de Rodríguez a la Cámara en 2014 y 2018. A raíz de los mismos, el Consejo de Ética ya había recomendado no darle aval al boyacense en los pasados comicios.

A pesar de todo, Rodríguez insistió en Semana en que Nieto lo vetó porque “dice que yo soy el candidato ‘duquista’ y sí, pues si quiere llamarlo así pues dígalo, pero lo que no puede haber es un veto y tratando de llamar mi buen nombre todo porque él siente pasos de animal grande”.

