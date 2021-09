Andrés Parra se burló de noticia falsa que asegura que su patrimonio es de 11 millones de dólares

Actor Andrés Parra hace chistes con publicación que asegura que su patrimonio es de 11 millones de dólares. Instagram.

En medio de la información que se promueve por redes sociales, la lucha más reciente ha sido controlar el contenido falso, del cual, en su mayoría han sido víctimas los artistas, quienes han tenido que lidiar con información sin verificar y hacer aclaraciones al respecto; sin embago, el estilo para abordar esto por parte del actor Andrés Parra, conocido por sus grandes papeles actorales como Pablo Escobar, Hugo Chavéz y del exdirigente de fútbol chileno Sergio Jadue, ha sido de manera jocosa.

En una reciente publicación, el colombiano se encontró con un contenido en el que afirman que su patrimonio es de 11 millones de dólares, tema que le causó risa, puesto que en su cuenta de Twitter se burló posteando:

“Hola pobres. Say hello… Ahora no arranquen que les preste, que pa’ pañales… FuckYouShit! Nosotras las millonarias y escarchadas así como yo somos así… Recatadas y tacañas como un HP!”, publicó al artista en su red social, haciendo burla a lo que dicen.

Posteriormente, en otra publicación, Parra de modo cómico le pregunta a sus seguidores si tiene algún plan, pues con todo ese dinero lo que tiene afirma que se debe aprovechar para hacer desorden.

“Aprovechemos el desorden: Uds con U$ 11′000.000.00 qué harían?”, preguntó en su twiitter el colombiano.

Más adelante, y de manera muy inteligente, Parra continuó tomando esta Fake new para seguir burlandose y posteó la imagen de un video publicado en Youtube, el pasado 14 de septiembre, señalando:

“Vida HP y voy y me muero al otro día? Cagado y con el aguas lejos mis ñeros…”, manifestó el actor.

Andrés Parra confesó que insultó a una asistente mientras grababa ‘Escobar’ por una manzana verde

En diálogo con ‘Juanpis González’, el pasado 18de agosto, el caleño narró el hecho donde tuvo un ‘agarrón’ con una de sus asistentes; pero antes mencionó algo del ajetreo y la presión que causó realizar esa serie.

“La única vez en que yo he insultado a una persona que trabaja conmigo… feo, feo, feo, y fue en ‘Escobar’, se llama El cuento verde y se lo voy a echar. Por la dieta que estaba haciendo, yo tenía que comer unas porciones de fruta picada, y ya llevábamos seis meses grabando, yo ya estaba muy estresado (…) Eso eran llamadas de Caracol, llamadas de los ejecutivos, que a tal político no le pareció tal cosa, que al otro sí… y estábamos encima porque ellos se emocionaron y la echaron al aire -la producción- de una”, contó mientras se iba tensionando, motivo por el cual ‘Juanpis’ le pidió que se calmara para contar la otra parte de la historia.

“Entonces, imagínese que en un momento cortaron para tomar refrigerio, entonces me preguntaron ‘Andresito, ¿qué quiere?’ y yo como que me emputé y dije que no quería nada. En el cuarto donde yo estaba se quedó conmigo un man de ambientación que tenía un radio, entonces me dijo ‘pero Andresito, no se ponga bravo, dígame qué quiere y yo le traigo’”, relató, justo cuando recordó que antes le habían llevado una manzana verde, fruta que odia, según él.

