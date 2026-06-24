Colombia

Variaciones históricas entre preconteo y escrutinio en las segundas vueltas presidenciales: ninguna superó 0,23 puntos

En los últimos cuatro procesos electorales en Colombia, las cifras oficiales ratificaron los resultados preliminares anunciados la noche electoral, sin que se presentaran cambios relevantes en la posición de los aspirantes ni en la diferencia entre los principales contendientes

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Las cifras iniciales y los datos oficiales han mostrado coincidencias casi totales en los comicios presidenciales recientes en Colombia. - crédito EFE/ Natalia Pedraza
Las cifras iniciales y los datos oficiales han mostrado coincidencias casi totales en los comicios presidenciales recientes en Colombia. - crédito EFE/ Natalia Pedraza

En las últimas cuatro segundas vueltas presidenciales celebradas en Colombia, la diferencia entre los resultados preliminares y los definitivos se mantuvo en niveles mínimos. Un análisis de El Tiempo sobre los procesos electorales realizados entre 2010 y 2022 permitió establecer el comportamiento histórico de estas variaciones.

El preconteo corresponde a la información que divulga la Registraduría Nacional del Estado Civil la noche de la elección. Aunque estos datos son de acceso público y permiten conocer una tendencia inicial de la votación, tienen carácter preliminar y no constituyen el resultado oficial.

La validación definitiva se realiza durante el escrutinio, un procedimiento legal en el que jueces y notarios revisan las actas de votación. De acuerdo con la revisión del medio, en ninguno de los balotajes analizados este proceso modificó el orden de los candidatos ni produjo variaciones superiores a 0,23 puntos porcentuales respecto al preconteo.

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Diferencias registradas en los últimos procesos

La revisión de los datos arroja las siguientes variaciones en segundas vueltas presidenciales:

  • En 2022, el ajuste fue de 0,06 puntos porcentuales, la cifra más baja desde 2010.
  • En 2018, la diferencia alcanzó 0,12 puntos.
  • En 2014, se presentó la mayor variación, con 0,23 puntos porcentuales.
  • En 2010, el ajuste llegó a 0,11 puntos.

En todos los casos, el candidato que lideró el preconteo mantuvo la ventaja tras el escrutinio, sin cambios en el orden de los aspirantes.

Ciudadanos ejercen su derecho al voto en Corferias
Millones de colombianos acudieron a las urnas, definiendo márgenes estrechos entre los principales candidatos en cada jornada electoral. - crédito Colprensa - Catalina Olaya

Casos particulares de segunda vuelta

El diario documentó que en la segunda vuelta de 2022, Gustavo Petro pasó de 11.281.013 votos en el preconteo a 11.292.758 en el escrutinio. Rodolfo Hernández sumó 24.244 votos adicionales, alcanzando 10.604.656 en el resultado final. La diferencia entre ambos se redujo, pero no alteró el resultado preliminar.

En 2018, Iván Duque obtuvo 25.236 votos más tras el escrutinio, mientras que Gustavo Petro mantuvo la misma cifra. En 2014, Juan Manuel Santos sumó 23.274 votos, mientras que Óscar Iván Zuluaga perdió 12.000. En 2010, Santos agregó 24.742 votos y Antanas Mockus no tuvo variaciones.

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El Tiempo puntualizó: “En ninguno de los cuatro casos anteriores el candidato ganador en el preconteo perdió la elección tras el escrutinio. La diferencia máxima registrada fue de 0,23 puntos porcentuales, en 2014”.

Segunda vuelta de 2026

En el proceso de 2026, el preconteo asignó a Abelardo de la Espriella un 49,6% y a Iván Cepeda un 48,7% sobre un total de 26.095.102 votos. La diferencia reportada fue de 0,96 puntos porcentuales, superior a las variaciones históricas entre preconteo y escrutinio documentadas desde 2010.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la coincidencia entre preconteo y escrutinio de primer nivel fue del 99,997%, tras la revisión realizada por cerca de 9.000 jueces y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras. El organismo calificó este nivel de concordancia como “inédito en la historia de Colombia”.

Documento con texto "Proceso electoral", "2026 Elecciones", y un cartel con texto "Mesa de votación y escrutinio de mesa", junto a logos
El procedimiento para consolidar los resultados incluye una verificación exhaustiva de las actas por parte de jueces y funcionarios designados. - crédito Colprensa/Catalia Olaya

Proceso de escrutinio y resultados definitivos

El escrutinio de primer nivel ya concluyó. La siguiente fase corresponde a los tribunales departamentales y, posteriormente, al Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclama oficialmente al presidente electo. Hasta la certificación del CNE, los datos del preconteo permanecen como referencia preliminar.

La serie histórica muestra que, en las últimas cuatro segundas vueltas presidenciales, el escrutinio no ha alterado el orden de los candidatos ni ha producido modificaciones superiores a un cuarto de punto porcentual.

Cifras de las últimas cuatro segundas vueltas presidenciales

2022:

  • Gustavo Petro: Preconteo 11.281.013, escrutinio 11.292.758
  • Rodolfo Hernández: Preconteo 10.580.412, escrutinio 10.604.656

2018:

  • Iván Duque: Preconteo 10.347.844, escrutinio 10.373.080
  • Gustavo Petro: Preconteo y escrutinio 8.034.189

2014:

  • Juan Manuel Santos : Preconteo 7.816.068, escrutinio 7.839.342
  • Óscar Iván Zuluaga: Preconteo 6.917.001, escrutinio 6.905.001

2010:

  • Juan Manuel Santos: Preconteo 9.004.201, escrutinio 9.028.943
  • Antanas Mockus: Preconteo y escrutinio 3.587.975

La Registraduría Nacional del Estado Civil resaltó que el nivel de coincidencia observado en 2026 supera los registros anteriores y refuerza la tendencia histórica de mínimas variaciones entre preconteo y escrutinio en las segundas vueltas presidenciales en Colombia.

La posesión de Gustavo Petro costó más que las de Iván Duque y Juan Manuel Santos; sin embargo, hay que tener en cuenta el precio del dólar para sacar cuentas de sus tarifas. FOTOS: Colprensa / vía Twitter (@petrogustavo) EFE
Juan Manuel Santos, Gustavo Petro e Iván Duque: los tres líderes participaron en finales presidenciales recientes, con resultados confirmados por los datos oficiales tras cada jornada. - créditos Colprensa / vía Twitter (@petrogustavo) EFE

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