Colombia

Los cortes de agua en Bogotá este 24 de junio

Que los cortes de agua en la capital no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

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Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)
Por trabajos en el servicio, Bogotá programa cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 24 de junio. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Las Brisas de Fontibón, Puente Grande.Lugar: De la Avenida Calle 17 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 128 a la Carrera 138A.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: Bosa.Barrios: Barlovento, Nuevo Chile, Olarte, Olarte Área Comercial E Industrial, Portal del Sur de Transmilenio, Rincón de La Valvanera, Santa Rita, Surbana.Lugar: De la Carrera 71B a la Carrera 73D Bis B, entre la Avenida Calle 57R a la Calle 53A Bis Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes, Diana Turbay, Cerros de Oriente.Lugar: De la Carrera 3F Este a la Carrera 5L, entre la Calle 48B Sur a la Diagonal 52A Sur.Inicio del corte: 8:00 p.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: San Cristóbal.Barrios: Cerros de Oriente, San Martín Sur, Diana Turbay Arrayanes, La Picota Oriental, Diana Turbay Cultivos, Porvenir, Palermo Sur, La Paz, Danubio II, Danubio, Arrayanes IV, Los Arrayanes II, San Agustín, La Fiscala Norte, Diana Turbay, La Fiscala, Las Guacamayas I, Marruecos Y Arrayanes V.Lugar: De la Calle 48 Sur a la Calle 66 Sur, entre la 3 Este a la Avenida Carrera 14.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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