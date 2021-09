Yerry Mina despide del Everton con dos nostálgicas fotos a su panita, James Rodríguez

Yerry Mina y James Rodríguez compartieron un año en Everton. Foto: Pool vía REUTERS/Peter Byrne

La despedida de Everton a James Rodríguez fue más bien fría, por medio de un escueto comunicado de prensa informó que ya no iba más con el club y que había fichado por el Al-Rayyan. Su partida, no obstante, dejó cabizbajo a un futbolista que halló en el volante creativo mas que una relación profesional una amistad, Yerry Mina.

Tras la oficialización de la transferencia de James al fútbol catarí, el defensor nacido en Guachené (Cauca) no dudó en enviarle sus mejores deseos. En una historia en Instagram, compartió dos fotografías en las que se les ve sonrientes, vistiendo la camiseta del Everton y de la selección Colombia. Los retratos estuvieron acompañados de un mensaje corto, pero sincero.

“Mucha suerte en tu nueva etapa, panita James Rodríguez. Bendiciones”.

Mina, que ha diferencia de James ha sido tenido muy en cuenta por Rafa Benítez esta temporada, fue un fiel apoyo para el cucuteño. Desde que llegó a Liverpool un año atrás no ahorró palabras de elogios, también de apoyo en esos momentos en que el ‘10′ fue blanco de críticas.

El defensor central, de hecho, compartió una foto con James un día después de que cerró el mercado de fichajes en el fútbol europeo, en la que daba por hecho que el talentoso zurdo continuaría en el club. En ese entonces, concretamente el 1 de septiembre, Yerry subió una imagen en redes sociales en la que también aparecía junto al brasileño Richarlison. “Mis panitas se quedan”, se lee en la descripción.

Yerry Mina, James Rodríguez y Richarlison.

Este miércoles, que la carrera deportiva deparó un camino distintos para ambos, quizá rememoren los triunfos con el Everton, incluso los espacios que trascendieron los futbolístico, porque hasta Twitch, una plataforma de live streaming, fue testigo de su camaradería. Ambos, jugando Fifa, le abrieron parte de su vida a sus seguidores.

“YO QUIERO 100 % QUE TE QUEDES”, MINA

Aunque es posible que se sigan encontrando en la selección Colombia, dado que ambos son piezas clave del equipo —más allá de que los últimos meses James no ha sido convocado—. Mina siempre expresó su deseo que el talentoso zurdo no abandonara a los Toffees. Sin tapujos, así lo dejó ver el defensor el 10 de agosto en una transmisión en Twitch:

“Yo quiero 100 % que te quedes [en Everton]. Vamos a hacer historia aquí y en la selección Colombia. Vamos pa’ esa, panita”.

Ese día, el exjugador de Independiente Santa Fe además se refirió a la falta que hizo James como referente en la selección durante la Copa América Brasil 2021:

“Tenemos que prepararnos bien para estar en la selección y después aportar ese granito de arena para estar en otro mundial. Nos falta ganar algo. Yo estoy muy orgulloso de mis compañeros. Hizo falta James y Falca [en la Copa América]. Nosotros somos una gran selección, hemos venido creciendo. Ya nos miran diferente. Así las cosas no salgan bien, nosotros vamos a dejar todo sobre el terreno de juego”, aseguró.

Mientras jugaban Fifa y respondían preguntas a sus seguidores, el espigado zaguero central dejó un comentario para acabar con la duda de qué tanto se prepara James para dar lo mejor de sí: “Me alegra verte así como entrenas y trabajas. Hace dos días metió dos golazos”, narró.

El próximo partido del combinado tricolor en la Copa América será el 7 de de octubre, ante Uruguay, razón por la que, de ser convocados por Reinaldo Rueda, podrán verse.

