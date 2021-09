Natalia París abrió su corazón y reveló que su hija ya tiene cuenta de OnlyFans

Foto de redes sociales

Natalia París es una de las modelos más icónicas y recordadas de la farándula nacional por su característico tono de voz que endulzó el oído de millones de colombianos que se enamoraron de esta antioqueña al verla en las diferentes pasarelas y siendo portada de revistas y cuadernos. A sus 48 años de edad, la mujer sigue marcando tendencias ahora como empresaria y DJ produciendo sus propios sets.

En entrevista con ‘Lo Sé Todo’ la mujer abrió su corazón y las puertas de su hogar para contar algunos detalles de cómo ha manejado la relación con su manager, la apertura de la cuenta de OnlyFans de su hija que en días pasados había pedido algunos consejos para orientarla al respecto y otros detalles de lo que opina sobre la vacunación contra el covid-19.

“No pusieron esa vacuna obligatoria, no hay chance que ningún ser humano diga que no a no ser que se quiera quedar viviendo en su nidito y nunca salir del país. Yo no quería vacunarme, pero es una obligación y un requisito para cualquier persona salir del país, significa que esa vacuna es obligatoria para la humanidad, personalmente siento que soy tan vital, que me alimento tan bien, que tengo pensamientos tan enfocados en la salud que se que no necesito esa vacuna”, señaló la modelo para ‘Lo Sé Todo’.

Mencionó además, que ella prefiere darle más poder a los alimentos que consume y a su energía positiva que a aplicarse el biológico. Entre otro de los aspectos que destacó en la entrevista con el programa de entretenimiento tiene que ver con la relación que sostiene con Rafael Duarte que es al mismo tiempo, su manager, razón por la que ha preferido mantenerla alejada de las redes sociales ya que hace parte de su vida privada.

“Toda mi vida en la historia del modelaje, luego de DJ y como personaje público, siempre compartí todos mis novios pero con esta relación estoy tratando de tenerlo muy en secreto para mí, de no postear fotos de mi pareja, de no hablar de él, de no dar explicaciones al público y siento que es una manera de mantenerse uno más protegido”, puntualizó la modelo al programa de entretenimiento.

Fotografía tomada de Instagram @rafa.duarter

Con respecto al tema de su hija que ha incursionado en el mundo de las plataformas digitales con contenido para adultos, dijo:

“Me encanta la sensualidad, de hecho, tengo un libro de fotografía erótica entonces prohibirle eso a mariana sería como ir en contra de mi filosofía de ver la vida tan libre. Ya sacó OnlyFans Mariana y me siento a ver y vigilar que todo esté bonito”, agregó Natalia.

La artista sigue fortaleciendo su carrera como DJ y recientemente estuvo en una gira por varios países europeos mostrando su talento y resalta que se ha sentido muy emocionada porque después de tantos años aprendiendo de la producción musical ha comenzado a ver los frutos del trabajo arduo que ha ejecutado.

“Hacer giras internacionales, hacer festivales por fuera de tu país y gracias a Dios con éxito, esto ha sido magia”, agregando además que, por cuenta de la pandemia, su trabajo como empresaria se vio seriamente afectado, “pienso que lo más importante es mirar hacia adelante y no hacia atrás, y eso que pasó como una crisis mirarlo como una gran oportunidad que fue porque todos crecimos, cada uno en su proceso”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

SEGUIR LEYENDO