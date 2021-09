La extraña costumbre de Catalina Gómez cuando le piden que se quite los zapatos en el aeropuerto

Catalina Gómez, presentadora y exparticipante del reality ‘Protagonistas de Novela’, compartió una extraña costumbre que tiene cuando le piden que se quite los zapatos en el aeropuerto. Al parecer, según ella dijo en sus historias de Instagram, tiene trastorno obsesivo compulsivo.

La también modelo siempre carga medias de las que ya no usa o se quedaron sin par, para ponérselas sobre las que lleva puestas. Lo anterior, con el fin de que la mugre que queda en la ropa no ingrese a sus zapatos.

“Acá le hacen quitar a uno los zapatos para pasar por seguridad... pero eso a mí me da como ataque”, reveló la presentadora colombiana. “No me gusta pisar con las medias de uno y volverse a poner los zapatos. Me parece que uno se va con el sudor, la pecueca y las bacterias de otro, no? Yo veo cosas que otros no, amigos. Sorry not sorry”, añadió Gómez.

Además, explicó que ha luchado por mucho tiempo para ser más relajada con todo lo relacionado a la limpieza.

“Ay amores, yo he luchado mucho por soltar y ser más fresca con todo en cuanto a la limpieza se refiere, pero llegó la pandemia y no ayudó”, aseguró.

Las historias de la exprotagonista generaron varios comentarios y en algunos la señalaron de exagerada.

“Y donde esta sentada que lleve doble jean y de todo. La gente esta crazy”, “A bueno pa saber. Que desperdicio de medias”, “Igual va a una cafetería o bar y toma en la misma copa o vaso en donde otra persona ya tomo… e igual si le dan ganas orinar no se hará encima por no ocupar el baño donde ya se sentó otra persona… está levitando”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas tras ver las historias de la modelo.

<b>Después de 18 años Catalina reveló detalles incómodos de la casa estudio</b>

Dentro de los programas más famosos de Colombia está ‘Protagonistas de Novela’ o ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, un concurso de talentos que tuvo siete temporadas y que consistía en la preparación de varios concursantes en una ‘casa estudio’ para ser futuros actores y presentadores.

A pesar de que el programa consistía en la preparación de estas personas durante varios meses en términos de actuación, presentación y desenvolvimiento frente a las cámaras, lo que llamaba la atención de los televidentes eran las situaciones que se daban dentro de la casa en la que convivían todos los concursantes, aislados del mundo,, y los famosos ‘Cara a cara’ donde los participantes se sentenciaban por su mala convivencia.

“No veíamos la luz del sol”, fue el primer ‘datazo’ que lanzó Catalina Gómez recientemente, confirmando que los jugadores están dentro de la casa estudio durante toda su estadía, en algunas ediciones se vio que en ocasiones salían de la casa porque los invitaban a eventos sociales o porque tenían alguna prueba fuera del estudio.

De la misma forma, confirmó que los participantes perdían contacto con el exterior, como sucede en otros programas de este estilo, “no podíamos hablar con nadie de nuestra familia a menos que ganáramos algún reto que tuviera eso como premio”.

Por otro lado, agregó que dentro de la casa estudio “no habían implementos deportivos para lo del manejo del estrés y la ansiedad… Solo pan y más pan con mantequilla por lo cual yo entré en 50 kilos y salí en 62″.

El último dato fue sobre la condición del programa en el que los concursantes son grabados 24 horas por cámaras ubicadas dentro de la casa, así aunque ellos no vean un equipo de producción detrás de ellos sus acciones y palabras quedan registradas, por esto también es que se les prohíbe quitarse los micrófonos.

Sin embargo, una de las cosas más cuestionadas del programa ha sido la necesidad de colocar cámaras en los baños, Catalina Gómez reveló que estas no estaban solo en las duchas. “El baño para hacer 1 y 2 ( no solo la ducha ) tenían cámara”, comentó.





