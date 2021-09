Fueron muchos los llamados y pocos los escogidos en el diamante de ‘La Voz Senior’

Tomada de Canal Caracol señal en vivo

La primera presentación que tuvo la oportunidad de avanzar a la siguiente ronda de la competencia fue la del locutor, Pedro Bernal Méndez de 61 años y proveniente de Leticia, departamento del Amazonas. Se presentó frente a los jurados con la canción ‘América’ de Nino Bravo con un elegante atuendo formado por un conjunto de camisa, pantalón y zapatos blanco, que cortaban perfecto con su blazer azul.

“Nací en el seno de una familia maravillosa, mi adre es brasilera pero mi abuelo de Salvador Bahía y toda esa herencia afrobrasilera la asumí yo. Mi padre es colombiano de Ipiales, Nariño, el aire andino también hizo parte de los genes y la producción total de eso es una buena música, propia y nativa”, mencionó el participante.

Los tres entrenadores giraron sus sillas para quedarse con esa excelente voz que se presentó en el diamante de ‘La Voz Senior’ escogiendo formar parte del equipo de la española, Natalia Jiménez.

Tomada de Canal Caracol señal en vivo

El siguiente turno fue para el señor Reinaldo López de 77 años y proveniente de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Recordó que sus inicios en la música fueron a los 8 años cantando en las emisoras en los programas de radio teatro. En su audición a ciegas interpretó un tango titulado ‘Cambalache’ de Julio Sosa. Al igual que el participante anterior, los tres entrenadores giraron sus sillas y decidió formar parte del equipo de Andrés Cepeda.

Tomada de Canal Caracol señal en vivo

Los que no avanzaron en competencia

En esta oportunidad, en la noche de este 22 de septiembre el actor, Germán Rojas, no logró avanzar a la siguiente ronda de la competencia de ‘La Voz Senior’, que a sus 72 años y luego de una excelente carrera en la actuación quiso probar suerte en la música y se presentó frente a los entrenadores con la canción ‘Castillos En El Aire’ que fue exitosa en la voz de Alberto Cortéz, sin embargo, no logró cautivar a los entrenadores.

“Que habilidad para contar una historia, para interpretarla, para transmitirla. Evidentemente, eres muy bueno en lo que haces y eso es lo que yo escuché. No me di la vuelta porque la competencia en el programa está atroz y entonces uno ya tiene que ser bien estratégico fuera de lo que a uno le guste o no le guste, que bonita presentación”, señaló Jesús Navarro.

Tomada de Canal Caracol señal en vivo

Otro de los que no obtuvo un espacio para seguir avanzando en la competencia fue Eduardo Cardeña, de 62 años y oriundo del caserío de La Mejía. Es hijo de un acordeonista y percusionista, y confesó que con el pasar de los años se fue enamorando de la música en compañía de su padre con quien dio sus primeros pasos. Se presentó frente al jurado con la canción ‘Amarte más no pude’ de Diomedes Díaz, pero no convenció al jurado por lo que giraron sus sillas.

Tomada de Canal Caracol señal en vivo

Finalmente, el dúo conformado por Rosaura y María del Socorro que se hacen llamar ‘La Perla del Oriente’, de 72 y 60 años de edad, respectivamente, fueron indagadas por Laura Acuña sobre el origen de su nombre a lo que respondieron:

“Porque me encantan las perlas, son una piedra divina y del oriente porque soy del oriente de Caldas”, señaló María del Socorro. “Nos conocimos en una emisora de Manizales que estaba formando un concurso que se llamaba ‘Atardeceres Campesinos’, allí nos distinguimos, intercambiamos los números telefónicos para llamarnos a ver si de pronto montábamos con el tiempo un dueto”, mencionó por su parte Rosario.

Tomada de Canal Caracol señal en vivo

Con la canción ‘Dos Pasajes’ del dueto musical Lupe y Polo, estas dos mujeres tuvieron la valentía de presentarse frente a los entrenadores en su audición a ciegas, pero sus voces no lograron enamorar al jurado con la música de carrilera que caracteriza a la zona de Caldas y Risaralda de donde venían las aspirantes.

“Yo no me di la vuelta porque en algunos momentos si sentí que el tiempo, el tiempo, el tiempo es muy importante cuando estamos cantando música norteña porque tienes que seguir el ritmo, es súper preciso y yo sentí que en algunos momentos de repente se quedaban un poquito atrás y otras adelante”, mencionó Natalia Jiménez.

