Marcela Reyes y B. King habrían terminado, otra vez, su noviazgo

Fotos tomadas de Instagram @MarcelaReyes y @BKingOficial

Nuevos rumores surgieron en horas recientes alrededor de la relación que conforman Marcela Reyes y el cantante conocido como B. King, puesto que sus seguidores no paran de hablar sobre lo que sería una nueva ruptura entre la pareja que, hace apenas unos meses, decidió retomar el noviazgo que ya habían dejado atrás en un par de ocasiones.

Resulta que la DJ antioqueña compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, desde el cual hizo referencia a ser cada día mejor y dejar atrás a todo aquello que no le permita continuar en su camino al éxito.

“Se los juro que hoy amanecí con ganas de ser mejor, más fuerte y de soltar lo que pesa en la maleta para poder continuar imparable ¿Saben?, hoy amanecí con ganas de perdonar a esas personas que en algún momento se equivocaron conmigo”, expresó, haciendo referencia expresa a su padre, del cual ha comentado en varias ocasiones que le abandonó cuando era niña, aunque intentó recuperar el tiempo perdido muchos años después.

No obstante, los rumores toman mayor fuerza, teniendo en cuenta que los curiosos fueron hasta las cuentas de Instagram de cada uno y, sorpresivamente, notaron que dejaron de seguirse el uno al otro.

Captura de pantalla Instagram

Cabe mencionar que este motivo fue el mismo que despertó una ola de comentarios similares hace un tiempo atrás, cuando terminaron por segunda vez. Sin embargo, fue tiempo después, por medio de una transmisión en vivo con Justin Quiles, que Marcela confirmó la noticia.

“Voy a terminar casada con un boricua. Esa voz de los boricuas a mí me encanta”, dijo la paisa, a lo que el cantante de reguetón contestó: “Te van a pegar, cuidado”; mientras ella le advirtió que no había por qué decir eso, pues no tenía novio por el momento.

Meses más tarde, en octubre para ser más exactos, durante una fiesta en la que estaban invitados, algunos captaron a Marcela Reyes nuevamente en amores con B. King, aunque lo admitieron varios meses después.

-“A mi novio ya le pedí disculpas y le dije ‘mi amor si hubo algo que te dolió perdón, perdóname no fue con ninguna intención, ni tampoco me hace menos persona pedir perdón. Él no está acostumbrado a las críticas y hay que tener un poco de tacto para decir las cosas porque lo que para ustedes puede ser una recocha para otros puede estar causando un gran daño”, aseveró la productora musical en julio pasado.

¿Cuándo fue su primera ruptura?

Tuvo lugar en 2019 cuando comenzaron los rumores de que Marcela Reyes estaba saliendo con B King. En ese momento, a través de una entrevista con el programa de entretenimiento y chismes ‘Lo Sé Todo’, ella solo comentó que estaban trabajando en un nuevo proyecto musical, aunque aclaró que ya habían tenido un primer noviazgo.

“Lo admiro mucho, fue mi novio hace años atrás y terminamos en muy buenas condiciones, por nuestros trabajos la relación no pudo ser muy firme. Ahora nos reencontramos, siempre ha sido muy atento, muy caballeroso”, aseguró en aquella ocasión.

Así entonces, se espera que Marcela Reyes y B. King confirmen si, efectivamente, tomaron la decisión de dejar de lado su relación o cuál es el motivo por el que dejaron de seguirse en redes sociales, donde se muestran siempre bastante cariñosos e incluso comparten secretos de su vida en pareja.