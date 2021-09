Estudio aconseja que es mejor no ahorrar en pesos debido a la devaluación en Colombia

Estudio aconseja que es mejor no seguir ahorrando en pesos, tras cifras de devaluación del peso en Colombia.

De acuerdo con el más reciente estudio económico de la academia de finanzas para no financieros de Colombia, Investopi, las cifras de devaluación del pesos en Colombia arrojan que lo más recomendable, en el momento, es no seguir ahorrando en pesos, pues según dicho análisis, por ejemplo, un CDT en promedio está generando una rentabilidad de 3,7% al año, esto quiere decir que, si la inflación sigue a este ritmo, este producto no lograría cubrir dicho porcentaje, por lo que indican que es mejor ahorrar en dólares, sin importar el monto.

A raíz de la inflación, que en julio registró una cifra del 4% en Colombia y no mostró números más alentadores en el resto de las economías de la región: Brasil, 9%; México, 5,8%; Chile, 4,5%; y Perú, 3,8%; (Argentina y Venezuela casos aparte, con 51,8 y 264,8%, respectivamente), sumado a las bajas tasas de interés del 1,5 que aún mantiene el Banco de la República que, si bien han servido para estimular el consumo, también han facilitado la subida la inflación, el informe económico señala que este es el peor momento para ahorrar en pesos colombianos.

Investopi, una academia de finanzas para no financieros, advirtió que a la fecha cuenta con más de 100.000 estudiantes graduados, y que afirma que las personas que actualmente tienen plata ahorrada en los bancos están poniendo en jaque la rentabilidad de su dinero, pues el valor adquisitivo de este capital se está perdiendo día a día a causa de la devaluación del peso colombiano que, como dato preocupante, en lo corrido del año se convirtió en la moneda más devaluada del mundo, con una caída de 14,20%, por encima de Turquía (-14,03%) y Argentina (-13,25%).

Marcelo Granada, CTO y cofundador de Investopi, pone un ejemplo para argumentar dicho estudio señalando: “si una persona tiene $5 millones ahorrados en un banco, como consecuencia de la inflación, este dinero pierde en un mes, en términos de poder adquisitivo, cerca de $17.000 y en un año unos $200.000”, afirmó.

Ahora, al hacer el cálculo de acuerdo a los instrumentos de renta fija como CDT’s, bonos, letras, pagares o cuentas de ahorro, entre otros, la situación no parece mejorar, pues la rentabilidad real de estos productos igualmente continúa siendo negativa.

“Un CDT en promedio en Colombia está generando una rentabilidad de 3,7% al año, esto quiere decir que, si la inflación sigue a este ritmo, este producto no lograría cubrirla”, explicó Granada.

De acuerdo al informe, si bien ahorrar es el consejo más básico de una buena economía, esta práctica está deslegitimada dada la situación que enfrenta el país por la inflación. “Para mitigar este problema, el mejor consejo es ahorrar invirtiendo pues solo así se podrá mitigar la devaluación”, agregó el experto.

La clave, según Granada, es ahorrar e invertir en dólares, y aunque en los bancos de Colombia no se puede ahorrar en esta moneda, en el mercado existen varias plataformas digitales que si lo permiten; así mismo, las stablecoins (una criptomoneda estable diseñada para replicar el precio de una moneda, es este caso el dólar) son una buena opción, pues estas no fluctúan y se mantienen al valor de esta divisa.

El monto del ahorro es lo de menos, pues este dependerá de la capacidad económica de cada persona y la rentabilidad siempre será la misma, sin importar la cantidad del capital.

Sin embargo, dada la situación actual que vive el país la mejor recomendación (advierte el informe), es invertir en la bolsa de New York o en índices como Dow Jones o Nasdaq, entre otros. Esto significa poner el dinero en el mercado más grande y solido del mundo, una decisión financiera que da la posibilidad de diversificar e invertir en muchas industrias, como tecnología, salud, retail, e-commerce, e incluso en empresas de turismo espacial.

¿Cómo hacerlo para no fracasar en el intento?

Según el informe, es importante tener en cuenta cinco puntos básicos:

Primero, capacitarse, pues invertir en dólares en la banca sin conocimiento puede ser muy peligroso, ya que la mayoría de personas que pierden dinero no lo hacen porque el mercado sea riesgoso, sino por las malas prácticas o estafas.

Segundo, no dejarse seducir por falsas promesas, pues si bien las inversiones en mercados bursátiles son muy rentables, estas no hacen rico a nadie de un día para otro.

Tercero, definir el objetivo de inversión y el riesgo que se quiere asumir, no es lo mismo invertir para construir un capital a largo plazo que hacerlo para tener un ingreso adicional cada mes

Cuarto, conocer los instrumentos de inversión: Forex, criptomonedas y acciones, para escoger el mejor de acuerdo al perfil.

Y quinto, tener paciencia, pues invertir es un proceso que requiere de tiempo.

Vale anotar que actualmente la globalización y la democratización de las inversiones permiten a cualquier persona invertir en dólares, por eso es clave aprender hacerlo, más aún si lo que se busca es generar rentabilidad a los ahorros para que estos, como consecuencia de la inflación y la devaluación del peso colombiano, no sigan perdiendo dinero.

