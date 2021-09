Fin de la polémica: Comisión arbitral de la FIFA envió claro mensaje a Néstor Pitana

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Brazil v Colombia - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - June 23, 2021 Colombia's Miguel Borja remonstrates with referee Nestor Pitana REUTERS/Sergio Moraes/File Photo

Los polémicos acontecimientos del partido entre Brasil y Colombia que significaron la eliminación de la Tricolor por un gol del local que tuvo origen en un pase de Neymar Junior que chocó contra las piernas del árbitro argentino Néstor Pitana, habrían sido fuertemente reconvenidos por la Comisión Arbitral de la FIFA, según divulgó el periodista Javier Hernández Bonnet en su espacio radial Blog Deportivo de la emisora Blu Radio.

Bonnet indicó que el mensaje de la Comisión fue claro y sustentado en las reglas del deporte:

Pelota que pegue en el árbitro, inmediatamente se dará balón a tierra a favor del equipo que la tocó en última instancia

De acuerdo con el periodista deportivo, la guinda del pastel fue la siguiente razón, presuntamente enviada, a Pitana: “usted no legisle que usted no es ‘Board’, no se pongan a inventar”.

Cabe destacar que la designación arbitral para la siguiente triple fecha de la Eliminatoria Sudamericana no ha sido asignada, pero el nombre de Pitana no es de buen recibo para la Federación Colombiana de Fútbol por el episodio brasileño.

En la jornada, cuyo inicio es el próximo siete de octubre, la Selección Colombia enfrentará a Uruguay, Brasil y Ecuador.

Una polémica aún sin cicatrizar

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - First leg - Nacional v Penarol - Parque Central, Montevideo, Uruguay - July 15, 2021 Referee Nestor Pitana during the match Pool via REUTERS/Eitan Abramovich

La jugada que inició con pase de Neymar Jr., rebotó en la pierna del silbato, cuyo desvío tomó por sorpresa a la defensa colombiana y significó que el lateral izquierdo Renan Lodi centrara la pelota para el cabezazo de Roberto Firmino, es un tema que aún enciende pasiones en los medios deportivos y en los jugadores de Colombia.

Por ejemplo, el exárbitro FIFA Rafael Sanabria mostró su consternación por el mal proceder del juez argentino. El boyacense, quien pitó la Copa América de 1997, aseguró que el movimiento desubicó por completo a la defensa colombiana.

Estas fueron sus declaraciones en el programa ESPN 90 Colombia: “Le pega al árbitro y ahí debió haber parado. Él intentó parar pero no sé por qué no lo hizo. Después, el VAR la revisa y no devuelven la situación. Se lo dan a Brasil porque es Brasil. Brasil no necesita de ayudas, por Dios”.

El volante Juan Guillermo Cuadrado, quien tras concretarse la derrota de su equipo analizó la decisión de Pitana de dar continuidad al juego sin dejar la emoción de lo que se considera una mala acción del árbitro.

“Nos quedamos parados porque la regla es que si le da al árbitro, se repite. Es lamentable. No sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared. Es un árbitro de experiencia y de Mundiales, y dice juegue. Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo”, lamentó el jugador de la Juventus.

El acontecimiento alcanzó estrados judiciales por una acción de tutela instaurada por la Red de Veedurías Ciudadanas ante los juzgados del circuito de Bogotá buscando anular el partido entre la Selección Colombia y Brasil.

De acuerdo con Pablo Bustos, director de la Red, el resultado del encuentro se dio por una injusta decisión arbitral.

James Rodríguez se acordó de Néstor Pitana y le tiró un vainazo por su arbitraje en la Copa América ARCHIVO

Incluso James Rodríguez envió un ‘vainazo’ a Pitana. El volante no fue convocado a la Copa América, pero se puso del lado de sus compañeros con la siguiente declaración: “Pareciera que me estuviera pitando un árbitro que pita todo en contra de Colombia”, afirmó el ‘10’ de la Selección Colombia durante una transmisión en Twitch mientras jugaba la edición FIFA 2021.

Después del evento del partido entre Brasil y Colombia, Néstor Pitana no fue convocado para pitar los siguientes encuentros de la Copa América.

