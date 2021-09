Exsenador Eduardo Pulgar asegura que no tiene con qué pagar un abogado

Exsenador Eduardo Pulgar aseguró no tener recursos para pagarle a un abogado. Foto: Colprensa

Eduardo Pulgar, exsenador por el Partido de la U, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 4 años y 10 meses de prisión por el documentado intento de soborno a un juez de la República. En el momento, el político costeño se encuentra en una reclusión del Ejército ubicada en Malambo, municipio del departamento del Atlántico.

El exsenador, quien renunció el pasado mes de febrero tras su captura, fue expuesto por el periodista Daniel Coronell, quien dio a conocer que ofreció 200 millones de pesos al ex juez Andrés Fernando Rodríguez Caez. A pesar de la elevada suma que ofreció, el político aseguró que no cuenta con recursos para financiar su defensa ante la justicia.

Así lo manifestó durante una audiencia de alegatos finales en el proceso de pérdida de investidura en su contra, en la que además manifestó que tiene problemas de salud. “Magistrado, yo quiero solicitarle una ampliación del tiempo, no tuve la posibilidad de buscar un abogado para que me representara (…) no tuve la posibilidad económica”, dijo el exlegislador, según registró RCN Radio.

Además, aseguró que sufre de presión alta desde su detención en febrero. “Soy una persona hipertensa, y manejé toda mi presión desde que me detuvieron, en 180–110. Me enviaron medicamentos para tratar de controlar la presión arterial”, comentó el condenado a más de 4 años de prisión.

Además, sobre el soborno a Rodríguez Caez, aseguró que no se trató de una imposición de poder de su parte. “Es evidente que en ninguna aparte de la conversación me referí a mi condición de senador (…) el ofrecimiento no estuvo supeditado a mi condición o posible poder, por el contrario, el móvil de los hechos fue una contraprestación de carácter económico que fue rechazada por el juez (…) la propuesta estuvo planteada como un negocio de libre aceptación o rechazo”, aseveró.

El pasado mes de agosto, el procurador delegado ante el Consejo de Estado pidió se decrete la pérdida de investidura del exsenador Eduardo Pulgar condenado por la Corte Suprema a 4 años y 10 meses de prisión por tráfico de influencias de servidor público en concurso heterogéneo con el delito de cohecho.

El funcionario indicó que con las pruebas aportadas al expediente se logró demostrar la culpabilidad del exsenador Eduardo Pulgar Daza, por cuanto resulta evidente “(…) la intención y el querer que tuvo el excongresista para afectar la voluntad del servidor público que tenía a cargo una actuación judicial que beneficiaría directamente a terceros involucrados en la contienda para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla e indirectamente a él para obtener los votos que necesitaba en las elecciones de 2018 (…)”.

En su concepto, el Ministerio Público señaló que estos presupuestos fueron reconocidos como delito por el exsenador en la diligencia de aceptación de cargos ante la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, Pulgar Daza, en su condición de congresista de la República, para el momento de los hechos, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, tráfico de influencias debidamente comprobado.

“Si los ‘manes’ son juiciosos, si yo le digo: ‘hey, doc., esta vaina vale 200 barras’, él me dice: ‘¿a qué horas y dónde?’. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”, ofreció, en su momento, Pulgar a Rodríguez Caez.

