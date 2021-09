El actor Agmeth Escaf buscará llegar al Congreso por el Pacto Histórico

El actor y presentador colombiano, Agmeth Escaf, anunció su apoyo al Pacto Histórico que lidera Gustavo Petro postulándose a las elecciones del Congreso de la República a través de esa misma alianza política.

En un trino el artista aseguró que quiere representar a su departamento, el Atlántico, por lo que buscará ganar una curul en la Cámara de Representantes en las elecciones que se llevarán a cabo en marzo de 2022.

“Queridos amigos y amigas: me hace muy feliz comunicarles hoy que me sumo al Pacto Histórico y que aspiro a representar a mi departamento, el Atlántico, en el Congreso de la República, para continuar desde allí mi lucha por #TrabajoDigno y luchar por mi pueblo y sus necesidades”, sostuvo el actor.

Cabe recordar que Agmeth Escaf ganó una demanda en la que Caracol Televisión tuvo que pagar un monto aproximado de unos 2 mil millones de pesos como reconocimiento a prestaciones laborales, bonificaciones e indemnizaciones que él manifestó no haber recibido en 6 años cuando fue presentador de Día a Día.

“Terminé presentando hasta los velorios, no tenía nada de ley, ni vacaciones, ni prestaciones. Un día me enfermé, tenía incapacidad y me llamaron a trabajar al otro día. También había un problema de desigualdad respecto a mis compañeras”, denunció en aquella ocasión el actor.

En las últimas horas otra ficha que se sumó al Pacto, fue el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, uno de los primeros de esa colectividad que está a favor de una alianza política para enfrentar las elecciones de 2022.

“Los invito a decir sí al llamado del Pacto Histórico para participar en una consulta amplia para definir el candidato que represente los sectores sociales y políticos que pacten con la gente del común una verdadera transformación política y social en nuestro país”, señaló Velasco, quien además, anunció que será el precandidato liberal del pacto donde ya están Petro, Roy Barreras, Francia Márquez, Alexander López y Arelis Maria Uriana.

Ante esta suma que hace la alianza que lidera la centro-izquierda, el mismo Gustavo Petro le dio la bienvenida a Velasco. “Bienvenido senador Luis Fernando Velasco al Pacto Histórico, como candidato presidencial y como liberal, tiene usted un puesto en la consulta que busca el cambio real del país”, escribió el líder opositor.

Pero también se viene la candidatura al Senado de Piedad Córdoba que tras años de ausencia en la política regresa para intentar nuevamente llegar al Congreso.

“¡Todos y todas invitados a participar mañana de la llegada de Poder Ciudadano al #PactoHistórico!”, trinó esta tarde la política que anunciará su candidatura el 23 de septiembre.

Cabe resaltar que el Pacto Histórico conformado por partidos y movimientos de oposición (Polo Democrático, Mais, Colombia Humana, entre otros) anunció que se irán por lista cerrada para las elecciones al Senado. Esto quiere decir que una persona será elegida como cabeza de lista y atraerá los votos para la coalición.

La decisión se tomó tras tres meses de debate interno y una votación 21 a 8 que dejó en firme que será en ‘cremallera’, es decir que dicha lista se alternará entre hombres y mujeres para completar la paridad, además, anunciaron que tendrán una lista “diversa y con una participación histórica de los indígenas y la comunidad afro”.

El senador Roy Barreras especificó que el Pacto “tendrá la única lista en Colombia que garantizará la elección de la mitad de las mujeres como Senadoras y Representantes a la Cámara en nuestro país”.

A pesar de que no hay cabeza de lista definida, se baraja la posibilidad que sea la actual representante a la Cámara, María José Pizarro y se descartaría al senador Gustavo Bolívar ya que en entrevista con Infobae Colombia, el congresista afirmó que si se elegía lista cerrada “aprovecho esa papaya para salirme porque la verdad necesito hacer otras cosas fuera de la política para no quebrarme”.

