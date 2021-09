“Traqueto”, “paraco”, “montó las Convivir”: Piedad Córdoba se despachó contra Álvaro Uribe

La exsenadora, Piedad Córdoba, está próxima a ingresar de manera oficial al Pacto Histórico de Gustavo Petro, donde buscará nuevamente llegar al Congreso a través de la lista cerrada de esa alianza de la centro-izquierda. En medio de su reingreso a la política después de estar los últimos años ausente se refirió al expresidente, Álvaro Uribe y a varios episodios que vivió en su gobierno.

En una entrevista con el humorista colombiano, Alejandro Riaño, en su papel de Juanpis González, Córdoba se despachó contra Uribe al que llamó traqueto, paramilitar y lo responsabilizó de la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria mayormente conocidas como Convivir.

El humorista le preguntó a la política por qué tilda al expresidente de mafioso y paramilitar a lo que ella respondió: “Traqueto, todas sus relaciones han sido con todo ese tipo de personajes y en esa época que fue muy dura (...) un juez obliga al Estado colombiano a que me indemnice y me pida perdón porque la estructura de la campaña que organizó Uribe contra mí fue tan impresionante que yo cuando leí el fallo se me salieron las lágrimas”.

También comentó que por el hecho de ella haber sido opositora al gobierno Uribe nunca deseó que lo mataran. Pero siguió en su fuerte crítica con el exmandatario. Le dijo a Juanpis que conoce al líder del Centro Democrático desde Antioquia y que le dice paramilitar porque fue él quien montó las Convivir.

“Es que uno en la vida no solamente es decir ahí están los hechos. Yo denuncié las Convivir ante la Corte Constitucional cuando salieron y le dije a la corte esto es una forma de paramilitarismo y de aquí va a salir el paramilitarismo. Y el presidente en ese momento que era Ernesto Samper me dijo: deja de joder a Uribe”, contó Córdoba.

Juanpis, con tonó burlesco, le recriminó a Piedad Córdoba la cercanía que tuvo con Uribe años atrás ya que fue ella la mediadora de su gobierno con el tema de la liberación de los secuestrados de las Farc.

“Él era el presidente de la República, yo no podía hacer eso sin el presidente y yo misma fui hablar con él a decirle que por qué no nombraba de mediador a Chávez que era una persona que garantizaba lo que él exigía para comenzar los acuerdos que era la liberación de todos los secuestrados”, señaló.

También, habló del almuerzo que tuvieron juntos en 2016. La exsenadora aseguró que eso no tenía nada de malo porque ella fue a pedir que el expresidente fuera un mediador entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro.

Ella contó que esa reunión se dio por petición de Maduro que le solicitó hablar con Uribe para que él fuera quien mediara en la situación política del vecino país.

“A mí me llamó el presidente Maduro y me dijo: yo quiero pedirte que me hagas un un favor. Era que yo me sentara con Uribe para que él fuera el interlocutor entre la oposición y que le ayudara que él (Maduro) se quería sentar con la oposición”, reveló Córdoba.

En ese almuerzo, dice la política, ella se sentó hablar con el expresidente y le dijo que él no podía pasar a la historia solo como el jefe paramilitar.

“Tus hijos no pueden ir a ninguna parte porque los insultan. Tú tienes que trascender, toma la decisión de ser el mediador de la oposición con Maduro y eso te pone en otro escenario, en otro perfil y él te lo va a agradecer mucho, esa fue la conversación y nada más”, dijo la exsenadora en el programa de Juanpis González.

