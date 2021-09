Centro Democrático anuncia que escuchará a los ciudadanos para elegir su candidato a la presidencia

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El Centro Democrático informó que ya se definió el mecanismo de elección del candidato único que tendrá su partido de cara a las elecciones de 2022, ya sea para la coalición que se prepara en la derecha y centro derecha o para las de mayo.

A través de un comunicado el partido explicó que los precandidatos presidenciales se reunieron en la sede nacional y “avanzaron en los acuerdos sobre la definición de los parámetros y reglas del mecanismo de elección del candidato presidencial, el cual incluirá a los simpatizantes y militantes del partido”.

También se incluirán a segmentos de la opinión que comparten la ideología uribista, además de ratificaron la realización de foros en varias ciudades y municipios del país con el fin de barajar la respuesta ante los candidatos y candidatas. Lo que se sabe del proceso en general es que la decisión de quién va a representar el partido se conocerá el 22 de noviembre.

Entre los precandidatos del CD están Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto Loaiza y Paloma Valencia. En una reunión a inicios de mes, se definió que el candidato que quede deberá, como habrían manifestado los aspirantes que se encuentran en campaña, llegar a una consulta interpartidista en marzo de 2022 “con todas las fuerzas afines para tener un candidato único de todos los sectores que nos represente en primera vuelta presidencial”, señaló el partido.

Por el momento, el partido se enfocará en construir las listas al Congreso de la República a la que aspiran llevar “ciudadanos que representan nuestras convicciones con honorabilidad”.

Según dijo la precandidata y senadora María Fernanda Cabal al término del encuentro, buscarán la posibilidad de sumar apoyos con las alas uribistas de otros partidos, como el Liberal o La U, entre los que consideran hay personajes que podrían apoyar su proyecto político.

Aunque había sonado como cabeza de lista al Senado de la República el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, el expresidente Uribe Vélez aseguró que deberá definirse los puestos en la lista con los candidatos y los miembros del partido. Una decisión que ha generado disputas internas.

Según dijo el expresidente a la revista Semana, antes de entrar a la reunión con los candidatos, “el centro no es una pose, es un comportamiento permanente... A mí me toca reivindicar eso, la tolerancia no implica ceder principios, pero sí implica buscar opciones. El centro es de actitudes, no de discursos de campaña”, señaló.

Óscar Iván Zuluaga, uno de los candidatos del Centro Democrático para la Presidencia, aseguró en diálogo con Infobae Colombia que no es Álvaro Uribe el que elige al candidato, sino que tradicionalmente lo ha hecho la militancia del partido.

“En las elecciones del 2014 y 2018 fue la militancia la que escogió a través de mecanismos públicamente conocidos y ahora el partido igual irá a definir una fórmula para poder seleccionar el candidato, pero van a ser los militantes. Si es una encuesta, hasta terceros participan como ocurrió en el 2018, ciudadanos de otros partidos mostraron su inclinación y preferencia por uno o determinado candidato. Son procesos transparentes, son procesos democráticos”, señaló.

Esa es la misma postura que ha manifestado públicamente el expresidente Uribe, para que sea el partido, por medio de mecanismos, el que decida el candidato. Él no ha mostrado favoritismo por ninguno y ha sostenido reuniones personales en su hacienda de Llano Grande con varios de ellos.

