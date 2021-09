Tiktoker Alejandra Villeta denunció haber sido golpeada y amenazada por su ex novio

Una nueva denuncia por violencia de género se conoció en horas recientes por medio de las redes sociales, luego de que la creadora de contenido Alejandra Villeta explicara los detalles de cómo fue golpeada por su ex novio, quien también habría estado enviando amenazas de muerte en su contra.

De acuerdo con lo expuesto por la joven de 22 años a través de un comunicado de prensa, el hecho ocurrió durante la noche del pasado domingo en el barrio Galerías de Bogotá, hasta donde llegó para recoger la mascota de una amiga en la casa de Edward Fernando Bocanegra Delgado, como identificó al presunto agresor.

“Sin fundamento alguno empieza a insultarme, empujarme y no dejarme salir. Cuando logré irme, me golpeó afuera de su casa y me empujó contra mi carro, gritándome: ‘Te voy hacer la vida imposible’”, aseguró Villeta, conocida por sus 2 millones de seguidores en Tiktok.