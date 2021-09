“Realmente he estado muy mal”: Yina Calderón sobre el cierre de sus cuentas de Instagram

Foto tomada de Instagram @YinaCalderonReOficial

Para la empresaria Yina Calderon no han sido buenos los últimos días, así lo indicó en sus redes sociales pues en las últimas horas se conoció que su nueva cuenta de Instagram que ya superaba los 1,5 millones de seguidores, fue suspendida por motivos que ella todavía desconoce. En repetidas ocasiones ha mencionado que desde allí está en contacto con sus seguidores, ayudando a promover los negocios propios y los de su familia.

Cabe mencionar, que la creadora de contenido ha hecho todo lo posible para recuperar su cuenta, sin embargo, no ha tenido éxito en su actividad por lo que ya decidió darla por perdida. En diálogo con ‘La Red’ a través de una transmisión en vivo del programa, la mujer contó las malas experiencias que ha vivido con respecto a esta situación.

“Realmente he estado muy mal, mira que yo soy una persona que siempre estoy súper alegre. Cuando perdí mi cuenta de 3,5 millones de seguidores me puse mal pero realmente no me puse tan mal, porque entiendo que no se puede vivir de una red social pero en mi caso ya no es la red sino es todas las páginas que cree en Instagram van a ser inhabilitadas”, señaló la empresaria en entrevista con ‘La Red’.

Además, agregó que muchas veces los detractores y algunos seguidores hacen señalamientos sobre los generadores de contenido sin conocer que detrás de esa red social, existen varias personas que dependen de un trabajo que se realiza previo a la exposición mediática, las empresas y sus producciones musicales, entre otras actividades económicas.

“A mí hace dos años y medio me cerraron la cuenta con la que salí del reality, que era de 2,5 millones de seguidores. Realmente no me la cerraron, esa me la hackearon pero en ese momento yo no conocía a que me ayudara, no estaba verificada, entonces la perdí. Luego vino la que me quitaron este año que fue de 3,5 que era @yinacalderonoficial me la quitaron hace 3 meses; y ahorita me quitaron la de 1,1 millones de seguidores, la que había empezado en reemplazo de la que me quitaron”, puntualizó en el Instagram live de ‘La Red’.

Con respecto al cierre de su más reciente cuenta de Instagram, Yina Calderón confesó que todo ocurrió mientras se encontraba en una fiesta en Barranquilla junto a Marcela Reyes observando cómo eran los toques de guaracha porque según ella mencionó, quiere comenzar a incursionar como DJ, hasta ese momento todo iba normal con la cuenta nueva, sin embargo, todo ocurrió después de encontrarse con su mamá.

“Iba a iniciar sesión, cuando ‘no puedes iniciar sesión, tu cuenta ha sido inhabilitada’, te llega como un mensaje y esperar 24 horas para saber cuál fue el motivo. En la de 3,5 si me dijeron que había sido por pornografía infantil, maltrato animal y muchos otros, ahora esperando que me digan cuáles fueron las razones”, señaló para ‘La Red’.

Sin embargo, a pesar de tener más cuidado con su cuenta de respaldo, al momento de hacer publicaciones para no infringir las normas comunitarias de Instagram, algo ocurrió y su cuenta fue clausurada, señalando que no iba a cambiar su personalidad y su forma de ser con el cierre constante de sus perfiles en la red social.

“De verdad no me estaba comportando mal, el fin de semana fui a una fiesta y no fui vestida acorde, luego me fui a unos toques de guaracha y no mostré nada más que guaracha y gente bailando, normal. Yo conozco otros influenciadores que hacen contenido súper pesado y no les inhabilitan, eso no es lo peor, en esta no puedo subir historias y yo creo que esta va por la misma, y nadie me ha podido ayudar”, puntualizó Calderón para ‘La Red’.

Debido a la cantidad de veces en las que le han desactivado sus perfiles en redes sociales, la empresaria estaría pensando en incursionar en el mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles y no seguir dependiendo de Instagram para publicar su contenido.

“Tengo un contacto de México que el chico lo que hace es crear aplicaciones, no es barato pero tu puedes tener tu propia aplicación, subes tu contenido, subes tus cosas, lo que se te da la gana literalmente, la gente la descarga y te sigue porque yo no voy a dejar de tocar guaracha ni voy a dejar de decirle la verdad a la gente en la cara”, puntualizó para ‘La Red’.

