Actor que interpreta a Diomedes Díaz en ‘El hijo del cacique’ recibió amenazas de muerte

Francesco Chedraui actor de Diomedes Díaz. Foto: @soyfrancoche

La telenovela de El hijo del cacique, que cuenta la historia de Martín Elías, completa una semana desde su estreno y algunos televidentes ya han emprendido de manera violenta en contra de los actores. Francesco Chedraui, quien hace las veces de Diomedes Díaz, papá del protagonista, denunció amenazas e intimidaciones en su contra y de sus familiares.

“Denuncio públicamente, amenazas contra mi familia e integridad personal, mi culpa, ser un artista que lucha por crecer pero, eso no les da el derecho de querer matarme”, publicó el actor y locutor a través de redes sociales el pasado sábado.

Sin embargo, en la últimas horas amplió la información y aseguró que interpuso denuncia penal por los hechos, así como recibió el acompañamiento de un abogado para proteger su integridad y la de su familia, frente a los violentos que buscan intimidarlo.

“Se trata de la amenaza, la influencia, de eso que quieren ejercer algunos personajes a raíz, quizá, por la interpretación de Diomedes Díaz, porque no puede ser, no creo, no me cabe en la cabeza que sea por otra cosa”, manifestó Chedraui a través de un video en su cuenta de Instagram.

Las amenazas se habrían mezclado con insultos e intimidaciones que llegaron a través de mensajes en redes sociales, no solamente a él, sino también a sus familiares, pocos días después del estreno de la telenovela del Canal Caracol.

Franco Chedraui explicó a sus seguidores que su trabajo en la novela es una interpretación actoral, que puede ser criticada, pero que no debe llegar al insulto o a la amenaza contra la integridad de él o sus familiares, como ocurrió.

“Simplemente es un trabajo, es una propuesta actoral, en donde se representa un personaje que, si no se llamara Diomedes Díaz, quizás, la gente hoy tuviera una opinión totalmente diferente, pero se trata Diomedes Díaz”, sostuvo el actor.

Chedraui invitó a los televidentes, seguidores de ‘El Cacique’ real y a las demás personas a ver su personaje en la telenovela como una actuación, pero no cruzar la frontera de lo irreal a lo real ni generar odios o pasiones.

“Muchos juzgan mi actuación, el hecho de que sea una propuesta que vaya rayando en lo cómico, en lo hiperbólico, en la parodia. A todos esos grandes críticos que han señalado mi actuación, tengo que decirles que todos esos elementos que están ahí hacen parte de esa propuesta, hacen parte del personaje, que no es en sí Diomedes Díaz”, sostuvo el actor.

Señaló que el fallecido ídolo vallenato era también un personaje en el público y otro ser personal en sus contextos familiares y privados, que quizá solamente conocen quienes compartieron con él en vida. Diomedes también convocó críticas e incluso señalamientos que se extienden a la actualidad, pero no deben trascender al actor que da vida en la novela.

“Me pueden decir miles cosas en redes sociales, lo respeto, lo disfruto, todas esas cosas que se dicen porque nosotros somos así, esto es folclore, pero otra cosa es que ya me escriban a mí personalmente a querer insultarme, a querer agredirme y a querer amenazar a mi familia. Ahí sí se van a encontrar con un lado mío que no es actuación”, señaló el actor Franco Chedraui.

“Para eso existió un ídolo que se llamó Diomedes Díaz Maestre que fue el que generó eso, que es al que incluso hoy todavía critican, lo señalan, y dicen montones de cosas de él. Así que yo entiendo que de mí pueden decir miles y miles de cosas también, pero lo que sí les pido es que eviten pasarse esa raya porque yo también soy una persona, tengo una forma de ser, tengo también mi genio”, sostuvo.

Miembros de intérpretes y músicos del vallenato nacional respaldaron al actor. Peter Manjarrez y Rolando Ochoa manifestaron su solidaridad con Francesco Chedraui. También lo hizo el cantante y actor Alejandro Palacio.

“Antes de criticar el trabajo de alguien y hacer juicios sin ningún tipo de filtro, tengamos en cuenta el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, los sacrificios y el corazón que, con toda seguridad, esa persona ha puesto en su labor”, escribió.

