Daniela Legarda aseguró que se someterá al quirófano por primera vez

Daniela Legarda. Foto: Instagram @danielalegarda

Daniela Legarda, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, reveló, a sus más de tres millones de seguidores, que está próxima a realizarse su primera cirugía estética. Aunque no habló mucho del procedimiento, contó que es algo que está pendiente en su lista de cosas por hacer y que, cuando llegue el momento, compartirá todos los detalles con quienes la siguen. “Siempre voy a ser transparente con ustedes”, sentenció la joven respecto a entregar más información al respecto.

“¿Tienes operaciones? Te amo, hermosa”, escribió en la caja de preguntas uno de sus seguidores, a lo que ella contestó, “no, pero sí tengo planeando una operación, Pronto que les voy a contar, cuando llegue el momento. Siempre voy a ser transparente con ustedes”. Los cuestionamientos por su apariencia física se han intensificado con el tiempo, pues, el cambio en su cuerpo ha sido evidente, según lo que dicen las personas que llevan siguiendo su proceso en redes sociales desde hace años. Los seguidores de Daniela han venido especulando que la reducción en su peso se debe a que, supuestamente, Legarda ya se habría sometido a una liposucción.

Además de la supuesta escultura para quitar grasa de su cuerpo y moldear su figura, seguidores de Daniela Legarda aseguran que la joven también se hizo algunas intervenciones en su cara, particularmente, en sus labios.

La joven, sin embargo, y sin hacer caso omiso a quienes se han dedicado a hablar de su cuerpo, ha mencionado que bajó siete kilos, en seis meses, gracias a procesos naturales en su cuerpo. El cambio, que se hizo evidente durante la cuarentena que tuvo que ser declarada, en varios países del mundo, por la llegada de la pandemia de coronavirus, se dio, según Daniela, porque empezó a hacer ejercicio y a comer saludable.

Legarda, de acuerdo con lo que ha dicho ella misma, ha mantenido una disciplina ejemplar, lo que le ha permitido que su cuerpo de vea tan diferente a como se veía anteriormente.

Durante semanas pasadas, Daniela Legarda se hizo noticia en la prensa nacional luego de que empezara a promocioón de su libro ‘Sin Límites’. En una entrevista con ‘Lo Sé Todo’, la joven habló de los difíciles momentos que pasó tras la muerte violenta e inesperada de su hermano, el cantante de reguetón, Fabio (Legarda). Así mismo, recordó lo que fue mudarse para vivir en los Estados Unidos con su familia.

“Después de escribir este libro no soy la misma Daniela Legarda que era hace dos años y medio, antes del accidente de mi hermano. Siento que cuando perdí a Fabio fue lo último que pasó en mi vida para decir ‘Ok, Dios me está tratando de mostrar algo’, ahí fue cuando encontré mi propósito, no fue automáticamente, me demoré mucho tiempo, pero fue cuando empecé a ver más claro”, señaló para el programa de chismes del Canal Uno, presentado por Ariel Osorio, Elianis Garrido y Alejandra Serje.

Daniela, además de su libro, tiene una fundación a la que llamó Legarda, con la que pretende, según explicó, ayudar a cumplir sueños. “Yo tengo que ayudar, tengo que hacer algo más, no puede ser sólo esto, hay mucho más en la vida, y mi hermano siempre decía que todo empieza con los niños. Muchas veces cuando vas a estos lugares tan vulnerables estos niños no tienen ninguna oportunidad de soñar ni de tener una vida mejor”, dijo la también cantante.

Daniela Legarda





Seguir leyendo: