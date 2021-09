El nuevo negocio de Shakira que tiene que ver con el arte digital

Shakira no para de sorprender a sus fans con sus emprendimientos, que van desde fundaciones sin animo de lucro hasta su nueva colaboración con artistas digitales. Por medio de redes sociales la interprete de Waka Waka, anunció que trabaja en colaboración con el artista Bosslogic, un hombre originario de Siria pero que desde temprana edad vive en Melbourne, Australia y es recocido por sus ilustraciones digitales donde ha logrado aprovechar al máximo sus habilidades al crear toda clase de obras que incluyen a personajes populares y que son tendencia. El trabajo que hará la cantante colombiana junto al ilustrados es una colección de arte digital de NFT, llamada ‘La Cadera Collection’; y cuyas ganancias serán destinadas a su Fundación Pies Descalzos y para contribuir con el cuidar el medio ambiente.

“¡Estoy sumergiendo los dedos de los pies en las aguas de la obra de arte digital NFT! Mi colaboración con el increíble @bosslogic que saldrá el 21 de septiembre en @makersplaceco. Estoy muy emocionada de lanzar arte de esta nueva e innovadora forma”, escribió la artista en su cuenta de Instagram junto con una de las imagenes del proyecto artístico, donde acumula 70 millones de seguidores; y agregó “Estoy trabajando con la plataforma de sostenibilidad. @withaerial para compensar las emisiones de carbono, además una parte de los ingresos se destinará a @fpiesdescalzos , mi fundación que brinda educación de calidad a niños necesitados en Colombia. Estén atentos para obtener más información y espero que se unan a mí en este viaje, ya sean espectadores o compradores.”

En la página web de MarkersPlace hay una descripción sobre la obra y señala que está “dirigida por ambos artistas en un estilo retro-futurista con un guiño a la apariencia de los carteles antiguos y las novelas gráficas”

La colección presenta 4 piezas de audio originales producidas por y con Shakira para acompañar esta la historia que evoca temas mitológicos. en un mundo posmoderno deliciosamente colorido, las ilustraciones muestran un lugar gobernado por mujeres en un paisaje intergaláctico mientras lidia con la llegada de visitantes amistosos y hostiles.

De acuerdo con Forbes, las piezas se mostrarán mediante Aerial, una plataforma de sostenibilidad que calcula las emisiones de carbono en función del uso de energía asociado, que va muy de la mano con las declaraciones dadas por la artista Colombia en sus redes sociales.





El mensaje de Shakira a su padre

Hace unos días la artista compartió con sus fans de Instagram un video donde baila con su padre, el señor William Mebarak, a ritmo de la célebre canción ‘Anoche soñé contigo’, al mismo tiempo que dejó en el pie de la publicación un extenso pero emotivo mensaje.

“Recordar cuan querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística sino por mi legado humano”, mencionó la cantautora, al mismo tiempo que se cuestionó sobre si, a lo largo de su vida, ha ayudado a otras personas y sentido empatía por otras cuando se encontraban en momentos difíciles.

“¿Les habré dado mi atención ininterrumpida cuando la necesitaban o habré estado demasiado ocupada, consumida en mis propias preocupaciones, ausente en el móvil o absorbida por mis pequeñeces?”, continuó reflexionando. Posteriormente, aprovechó para describir las cualidades que tiene su padre, tanto a nivel humano como intelectual y espiritual.

La barranquillera cerró su mensaje con palabras alegres, resaltando que “¡Nada ni nadie nos quita lo bailao! Ni el material del que estamos hechos y sino que se lo pregunten a Don Wi!”, y rescatando una famosa frase de un merecumbé, adaptándola a su padre. “¡Ay cosita linda, papá!”.





