La historia de la cantante que asegura que la echaron de su trabajo por no saludar al alcalde Daniel Quintero

El pasado sábado 18 de septiembre, la cantante Yaneth Patric, también conocida como ‘La Dama’ por su participación en los programas ‘La Voz’ y ‘A Otro Nivel’, denunció que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presionó para que fuera despedida por los dueños del restaurante ‘Aguafresca’, donde llevaba trabajando desde el 2020, porque se negó a saludarlo durante una visita en la noche del viernes.

Según explicó en la acusación, realizada a través de su cuenta en Instagram, el mandatario arribó al establecimiento comercial y se acercó para saludarla, estirándole el puño; sin embargo, la artista no le correspondió y este quedó con el brazo estirado ante la mirada de los demás asistentes:

“Estoy en medio de las canciones, él se acerca, yo tenía el micrófono en la mano, me pone la mano para que yo le dé el puñito, yo no lo quise hacer y él vuelve y me hace el gesto: es con usted. Yo me negué, porque yo la choco con mis amigos, con la gente que respeto, quiero y tengo algún tipo de vínculo. [...] Lo miré a los ojos, di un paso atrás, seguí cantando y todo el mundo se dio cuenta de eso”, manifestó en primera instancia.

Continuando con su relato, Patric manifestó que el Quintero “armó el escándalo del siglo. Llamó a la administradora, entró el de seguridad. Para él fue el gran desplante...”; el alcalde, luego de salir durante unos instantes con la administradora, se retiró del lugar. Posteriormente, esta contó que recibió una llamada del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien le hizo una serie de preguntas respecto a cómo la podían contactar.

Al día siguiente, el mandatario de la capital antioqueña habría llamado a los dueños del restaurante para comentarles que iba a hacer una reserva en la noche, pero bajo la condición de que Patric no se presentara . A raíz de ello, la representante general de la organización El Cielo, que es dueña del citado restaurante, le indicó que no continuaría trabajando con ellos:

“Me comunican que ‘por el suceso de anoche nos vemos obligados a romper relaciones comerciales con usted’. Simplemente porque no le respondí un saludo, ¿acaso yo estoy obligada?, ¿quién se cree usted?, ¿es Dios? Es una persona igual que yo”, sostuvo, agregando que “él [Quintero] llamó a la familia dueña del establecimiento a decir que ‘cómo era posible que tuvieran a una persona como yo cantando en uno de sus restaurantes’”.

QUINTERO Y EL ESTABLECIMIENTO SE PRONUNCIARON:

A través de las redes sociales, el chef y empresario, Juan Manuel Barrientos, fundador de la cadena de restaurantes ‘El Cielo’, manifestó, que dicha situación ha representado afectaciones a cerca de 400 familias de la organización y que, desde su concepción, se priorizan los valores en todo momento:

“Creemos que el 100% de los colaboradores de nuestra familia, sean empleados o prestadores de servicios como en este caso, deben honrar los principios de hospitalidad como son saludar, despedirse, sonreír, y ser respetuosos con todos nuestros clientes, sin importar su nacionalidad, raza o afinidad política”.

Además, también negó que hubiera existido un diálogo entre los propietarios del establecimiento comercial y Quintero: “La última vez que sostuvimos una conversación con el alcalde fue hace un año cuando estábamos solicitando la reapertura de todo el sector gastronómico y de entretenimiento de Medellín, en dicha conversación estábamos en lados opuestos de la mesa y siempre discutimos en los espacios adecuados y con respeto nuestras diferencias”.

Entretanto, el alcalde Quintero se manifestó este domingo en su cuenta de Twitter. Allí aseveró que desconoce cuál es la cantante que está realizando la denuncia, pero compartió un mensaje que esta publicó en 2013 en la que expresaba su apoyo a Álvaro Uribe: “Cada día saludo cientos de personas con cariño y cortesía. No recuerdo bien a la cantante que dice no haberme saludado y mucho menos llamaría a pedir su salida. Busqué a la cantante en redes y esto encontré: Todo parece un show de A otro nivel”.

