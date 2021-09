Alejandra Azcárate vuelve a la televisión, todo sobre el nuevo programa de la polémica presentadora

Alejandra Azcárate será una de las jurados del programa

A mediados del pasado mes de mayo, Alejandra Azcárate se vio envuelta en una de las polémicas más grandes que se han vivido en el ambiente nacional, en lo que va de este año. Una avioneta con 446 kilos de cocaína y 100 millones de pesos en efectivo, detenida en Providencia, fue el detonante, pues, aquella aeronave aparecía bajo el nombre de propiedad de Miguel Jaramillo, esposo de la comediante y actriz. Todo ocurrió a puertas del estreno de ‘¿Quién es la máscara?’, un concurso en el que ella participaría como jurado. El estreno del programa fue suspendido, sin embargo, el Canal RCN ha vuelto a anunciar la llegada del formato a la pantalla chica.

El programa, cuya línea temática estará relacionada a la música, venía siendo anunciado desde hacía varias semanas, sin embargo, cuando se desató el escándalo que involucró a ‘La Azcárate’, el canal decidió aplazarlo. De hecho, posterior al final de ‘El Factor X’, se planeaba transmitir la nueva propuesta del Canal RCN, pero, tras la situación legal en la que se vio envuelta la familia Jaramillo Azcárate, se decidió continuar con MasterChef Celebrity, programa que le ha traído altos niveles de audiencia al canal, de acuerdo con lo que indican las mediciones de rating.

‘¿Quién es la máscara?’, que será presentado por el humorista y empresario Alejandro Leiva Salazar, reconocido popularmente como ‘Piter Albeiro’, y la periodista Susy Mora, estaba planeado para salir al aire el 5 de junio, ahora, espera a ser estrenado al término del programa de cocina que, a su vez, también ha dejado varias polémicas y debates en las redes sociales. Este nuevo formato proviene de la idea surcoreana original llamada ‘King of Mask Singer’, que consiste en que dos cantantes, disfrazados, interpretan el mismo tema para que el panel de jurados y el público adivine sus identidades.

De ‘King of Mask Singer’ han derivado versiones como ‘The Masked Singer’, ‘The Masked Dancer’, y ‘I can see your voice’, al igual que ‘¿Quién es la máscara?’ que también ya fue estrenado en México. En su versión colombiana, que tendrá la participación de Lina Tejeiro, Llane, y JuanDa Caribe, estarán 28 famosos de la farándula nacional. Los artistas tendrán la misión de confundir a los jurados y a los televidentes con máscaras y ropa particulares.

Fue la misma Alejandra Azcárate la que reveló, a través de las historias de su cuenta de Instagram, que dos de los proyectos que ya estaban grabados, incluyendo la nueva apuesta del Canal RCN, saldrían al aire este año, y que, incluso, para el 2022, se haría pública otra de las producciones en las que también ha venido trabajando.

La locutora reveló la información luego de que, en una dinámica de preguntas y respuestas, en aquella red social, sus seguidores la cuestionaran al respecto. Con el humor que la caracteriza, Alejandra confirmó la información mientras compartió una foto de La Mona Lisa despeinada, y con dos banditas para reducir las ojeras. ‘Farándula en Ig’, fue uno de los perfiles de chismes encargados de rescatar la grabación.

El anuncio del estreno de ‘¿Quién es la máscara?’, por supuesto, ha generado polémica, pues algunos internautas, molestos por la participación de Azcárate, han calificado a la producción como ‘narca’. “¿Quién es la narco? Un show donde las pruebas las ocultan”; “Una narco ahí con una máscara puesta”; “Esto sí es para reírse. De los sótanos del infierno a la tv. De RCN ¿Qué podemos esperar? (...) gente de bien”, se lee en los comentarios de la última publicación hecha en Instagram por el canal que, uno a uno, expuso a quiénes integrarán al programa.

Alejandra Azcárate

Seguir leyendo: